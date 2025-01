"Fake-Paar": Gloria Glumac feuert gegen Ex Niko und Kim

Gloria Glumac (32) ist nicht gerade ein Fan davon, dass sich ihr angeblicher Noch-Ehemann Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) daten – sie machte ihren Unmut bereits in der Vergangenheit deutlich. Nach mehreren Beiträgen auf Kims Social-Media-Profil, hinter denen einige ihrer Fans eine mögliche Schwangerschaftsverkündigung erahnten, erhebt Gloria jetzt schwere Anschuldigungen gegen das frisch verliebte Paar unter einem Instagram-Post von Promiflash. "Es wird einfach versucht, mit allem PR zu machen … lasst euch einfach nicht verarschen", schreibt die Temptation Island-Bekanntheit in einem mittlerweile gelöschten Kommentar.

Gloria scheint ihrem Ex-Partner und seiner neuen Flamme ihre Verliebtheit nicht abzunehmen und fügt ihrer Aussage noch einige vielsagende Hashtags an. Mit "Fake", "Fake-Paar" und "Fake-Dubai-Show" macht die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre Meinung deutlich. Nicht einmal die Tatsache, dass sich der 28-Jährige eine Wohnung in Kims Wahlheimat suchen will, hält Gloria für glaubwürdig, ebenso gering schätzt sie Nikolas Kniefall vor der Beauty & The Nerd-Gewinnerin. In ihrem letzten Hashtag erwähnt Gloria sogar Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28), deren Beziehung von Beginn an ein Dorn in Kims Augen war und denen sie wiederum mehrmals vorwarf, ihre Liebe für die Öffentlichkeit zu inszenieren.

Schon vor Kim und Nikolas Verkündung ihrer Kennenlernphase hatte seine frühere Partnerin Wind davon bekommen und äußerte sich auf ihrem Social-Media-Profil enttäuscht. Sie teilte mit ihren Followern, dass eine gute Freundin von ihr nun ihren Ex-Partner datet und dass sie davon sehr angewidert sei. "Zumal diese 'Freundin' extrem schlecht damals über ihn geredet hat und ihn mir ausgeredet hat", schilderte Gloria und erklärte, dass sie deshalb so schockiert über das junge Paar sei.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung am Flughafen, 2024

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im September 2024

