Kerry Washington schätzt die Geschwisterbindung ihrer Kinder

Kerry Washington (48) hat in seltenen Kommentaren über ihr Familienleben Einblicke in das besondere Verhältnis ihrer drei Kinder gegeben. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Scandal", teilte mit, wie dankbar sie für die enge Geschwisterbindung zwischen ihrer Tochter Isabelle, ihrem Sohn Caleb und ihrer Stieftochter ist. Im Podcast "Skip Intro" von Netflix erklärte Kerry, dass sie als Einzelkind viel Neues durch ihre Kinder über die Dynamik zwischen Geschwistern lerne. "Wenn sie streiten oder diskutieren, frage ich immer meinen Mann, ob das normal ist", sagte sie und fügte hinzu: "Für mich vermeidet man Konflikte, aber ich lerne, wie sie solche Dinge selbst lösen, und das ist fantastisch."

Kerry, die ihren Ehemann Nnamdi Asomugha (43) 2013 geheiratet hat, hält ihr Privatleben normalerweise streng aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch gewährte sie im Interview einen persönlichen Blick darauf, wie sie und Nnamdi ihre Kinder erziehen. Besonders bewundert sie, dass keines der Kinder die "Last" allein tragen müsse, immer alles sein zu müssen. In anderen Interviews betonte Kerry in der Vergangenheit, wie wichtig es ihr sei, die Privatsphäre ihrer Familie zu schützen, vor allem in einer Zeit, in der soziale Medien schnell für unerwünschte Aufmerksamkeit sorgen könnten. "Es geht nicht darum, sie komplett zu verstecken, aber ich möchte sie vor Situationen bewahren, die ihnen Angst machen könnten", erklärte sie einmal gegenüber dem Magazin InStyle.

Trotz ihrer Bemühungen, ihre Kinder weitgehend aus dem Rampenlicht zu halten, kommen immer wieder amüsante Anekdoten aus ihrem Familienleben ans Licht. So erinnerte sich Kerry in dem Interview mit InStyle, wie überrascht ihre Kinder waren, als sie einen Trailer zu ihrem neuen Film "Six Triple Eight" sahen. "Sie fragten: 'Wessen Stimme ist das? Das klingt überhaupt nicht wie du.'", erzählte sie lachend. Offenbar hatte Kerry für ihre Rolle als Offizierin etwas an ihrer Stimmlage gearbeitet, was ihre Kinder zum Staunen brachte. Mit ihrem Humor und ihrem Familiensinn zeigt Kerry einmal mehr, wie wichtig ihr die Balance zwischen ihrer Karriere und ihrem persönlichen Glück ist.

Getty Images Nnamdi Asomugha mit seiner Frau Kerry Washington in New York

ROBYN BECK / Getty Images Schauspielerin Kerry Washington

