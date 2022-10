Hot oder Schrott? Kerry Washington zeigt ihre neue Frisur

Was für eine haarige Angelegenheit! Gestern versammelten sich die Darsteller des kommenden Netflixfilms "The School for Good and Evil" für die Premiere am Regency Village Theater in Kalifornien. Neben Charlize Theron (47) feierte auch Kerry Washington (45) den Kinostart. Die "Scandal"-Schauspielerin zog nicht nur wegen ihres Outfits die Blicke auf sich. Kerry präsentierte auf dem Red Carpet ihre neue Frisur, die bei ihren Fans nicht nur Begeisterung auslöste!

Auf dem gestrigen Event zeigte sich Kerry in einem Traum in Mintgrün. Den glänzenden Rock kombinierte sie mit einem kurzen Polo-Shirt von Ralph Lauren und braunen offenen Heels. Mit ihren Haaren stellte die 45-Jährige allerdings ihr Outfit in den Schatten, denn die New Yorkerin präsentierte ihre neue Frisur. Der kurze Pony umrandete ihr Gesicht, während ihr Bob bis zu ihren Ohrläppchen reichte. So erinnerte der Schnitt an einen Haarstyle aus den 1920er-Jahren.

Ihre Fans waren sich nicht so sicher, was sie von dem neuen Look halten sollen. "Ihre Frisur sieht aus wie eine Perücke!" oder "Kerrys Haare erinnern mich an einen Pilz", schrieben zwei User. Andere Follower auf Instagram verteidigten die dreifache Mama und schrieben: "Ich liebe diesen Look!" oder "Kerry kann einfach alles tragen".

Getty Images Kerry Washington bei einer Premiere in den USA

Getty Images Kerry Washington bei der Premiere von "The School For Good And Evil"

Getty Images Charlize Theron, Kerry Washington und Michelle Yeoh, 2022

