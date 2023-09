Geheimnis: Kerry Washingtons Vater ist nicht ihr Erzeuger!

Sie lüftet ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Kerry Washington (46) hat sich einen Namen als erfolgreichen Schauspielerin gemacht. Unter anderem war sie im Film "Django Unchained" an der Seite von Leonardo DiCaprio (48) zu sehen. Zudem spielte die Beauty für sechs Jahre die Hauptrolle der Olivia Pope in der Fernsehserie "Scandal" – ihre Eltern unterstützten sie von Anfang an. Doch nun fand Kerry heraus, dass Earl nicht ihr biologischer Vater ist.

Das gibt die 46-Jährige in ihren kommenden Memoiren "Thicker Than Water" preis. Ihre Eltern haben ihr dieses Geheimnis verschwiegen, da sie die Fruchtbarkeitsprobleme vor ihrer Tochter verbergen wollten. Ans Licht sei das Geheimnis gekommen, als Kerry vorhatte, in der Serie "Finding Your Roots" aufzutreten – in dieser Show erfahren Prominente durch DNA-Tests etwas über ihre Vorfahren.

Im Interview mit People verrät Kerry, dass das Geständnis ihrer Eltern ihre Welt komplett auf den Kopf gestellt habe. "Als ich diese Information erhielt, dachte ich: 'Oh, jetzt kenne ich meine Geschichte'", erzählt die "Unprisoned"-Darstellerin und fügt hinzu: "Dass mir jemand etwas über meinen Körper verschweigt, gab mir das Gefühl, dass ich etwas in meinem Körper in Ordnung bringen musste."

Getty Images Kerry Washington im September 2023

Getty Images Valerie, Kerry und Earl Washington im Februar 2013

Getty Images Kerry Washington, Schauspielerin

