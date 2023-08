Kerry Washington litt mit sieben Jahren unter Panikattacken

Sie macht ein erschütterndes Geständnis. Die Schauspielerin Kerry Washington (46) war unter anderem in Quentin Tarantinos (60) Film "Django Unchained" an der Seite von Leonardo DiCaprio (48) zu sehen. Des Weiteren spielte sie von 2012 für sechs Jahre die Hauptrolle der Olivia Pope in der Fernsehserie "Scandal". Aber Kerrys Leben war nicht immer so rosig. In ihrer Kindheit musste die Dreifachmama einige prägende Erfahrungen machen.

Kerry Washington beschreibt in ihren kommenden Memoiren "Thicker Than Water", wie sie im Alter von sieben Jahren unter Panikattacken litt. "Sie manifestierten sich zunächst als ein Rhythmus der Angst, der mein Gehirn umkreiste, und entwickelten sich dann zu einem schnellen Pulsieren, einer wirbelnden Raserei metallischer Schläge, wie diese ekelerregenden alten Fahrgeschäfte auf einem Jahrmarkt", beschrieb sie ihre Erlebnisse. Ihr sei schwindelig gewesen vor Angst – sie hätte keinen Boden unter den Füßen gehabt.

Um das dritte Kind der Schauspielerin gab es lange Spekulationen. Es war nämlich nur bekannt, dass Kerry zwei Kinder hat. In einem Interview bezeichnete sie sich als Dreifach-Mutter. Die mysteriöse Aussage rutschte Kerry während eines Interviews in der "Today"-Show raus. Als dieser sie nämlich als Zweifachmama vorstellte, korrigierte Kerry ihn prompt: "Ich bin dreifache Mutter", stellte sie klar.

