Kerry Washington sorgt sich um Film-Ehemann Jamie Foxx!

Kerry Washington (46) betet für Jamie Foxx (55). Der "Django Unchained"-Darsteller hatte gerade für den neuen Streifen "Back in Action" in Großbritannien vor der Kamera gestanden, als beunruhigende Nachrichten die Runde machten. Der Schauspieler musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Um was für einen medizinischen Notfall es sich handelte, ist bisher nicht bekannt. Kerry, die bereits in zwei Filmen Jamies Frau spielte, sorgt sich sehr um ihn!

Die 46-Jährige teilt ein gemeinsames Foto mit Jamie auf Instagram. Dazu bringt sie ihre Sorge zum Ausdruck: "Jamie-Fox-Dankespost. Ich sende dir all die Liebe und Gebete, mein Film-Ehemann." Außerdem ergänzt Kerry den Beitrag mit zahlreichen Herzen und betenden Emojis.

Offenbar befindet der 55-Jährige sich bereits auf dem Weg der Besserung. Ein Insider meinte zuletzt gegenüber TMZ: "Jamie kann wieder kommunizieren... Das ist eine gute Nachricht." Auch seine Tochter hatte schon bekannt gegeben: "Glücklicherweise ist mein Vater dank schneller Maßnahmen und guter Versorgung bereits auf dem Weg der Besserung."

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kerry Washington, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx und Kerry Washington, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de