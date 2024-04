Kerry Washington erlebte sexuellen Übergriff und Gaslighting

Kerry Washington (47) ist heute eine der gefeiertsten Schauspielerinnen Hollywoods. Doch in seiner Kindheit und Jugend musste der "Scandal"-Star viele Schicksalsschläge überwinden. Bei einer Lesung ihrer Biografie spricht sie nun über die Dinge, die sie in ihrem Leben zurückgehalten hätten. "Eine dieser Hürden war, dass ich sexuellen Missbrauch überlebt habe [...]. Das war für mich so prägend, da ich nicht wusste, was nachts passierte, aber ich wusste, dass etwas passierte", schildert sie laut People. Sie sei damals von einem Jungen aus ihrer Nachbarschaft in der Bronx bei Übernachtungspartys angegriffen worden.

Sie sei absichtlich im Dunkeln darüber gehalten worden, was ihr angetan wurde. "Als ich den Täter darauf ansprach, sagte er mir, dass ich mir das nur einbilde, dass ich nicht wüsste, wovon ich rede, und dass ich verrückt sei", erinnert sich die 47-Jährige. Seit dieser Erfahrung von Gaslighting habe sie Probleme damit, ihrer eigenen Intuition zu vertrauen. Daher kämpfe Kerry inzwischen umso mehr dafür, ihre Wahrheit anzuerkennen und dafür einzustehen. Das sei auch ihr Ziel mit der Veröffentlichung ihres Buchs gewesen.

In "Thicker Than Water" verriet die "Django Unchained"-Darstellerin außerdem ein pikantes Familiengeheimnis. Ihr Papa Earl Washington ist nicht Kerrys biologischer Vater. Aufgrund von Fruchtbarkeitsproblemen hatten ihre Eltern einen Samenspender verwendet. Diese Information habe die Schauspielerin erst erfahren, als sie plante, bei "Finding Your Roots" aufzutreten. Dort wäre das Geheimnis aufgeflogen, denn in der Dokumentarserie werden Promis eingeladen, um ihre genetische Vergangenheit zu erforschen.

Getty Images Kerry Washington im September 2023

Getty Images Valerie, Kerry und Earl Washington im Mai 2017

