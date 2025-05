Das ist zum "Desperate Housewives"-Reboot aktuell bekannt

Die beliebte Serie "Desperate Housewives" feiert nach langer Pause ihr Comeback – allerdings in ganz neuem Gewand. Nach 13 Jahren plant Disney+ eine Neuauflage, die schlicht "Wisteria Lane" heißen soll. Im Mittelpunkt steht jedoch ein komplett neuer Cast aus fünf unterschiedlichen Freundinnen. Hinter den perfekten Vorgärten der berühmten Vorstadtstraße soll es auch nun wieder Affären, Intrigen und dunkle Geheimnisse geben, versprechen die Produzentinnen. Die neue Mystery-Soap wird produziert von Kerry Washingtons (48) Firma Simpson Street, gemeinsam mit Onyx Collective und 20th Television. Noch ist ein Starttermin offen, denn das Projekt steckt noch in einer frühen Entwicklungsphase, berichtet kino.de.

Für treue Zuschauer bedeutet das vor allem: Auf ein Comeback von Teri Hatcher (60) als Susan, Eva Longoria (50) als Gabrielle, Marcia Cross (63) als Bree und Felicity Huffman (62) als Lynette müssen sie vorerst verzichten. Laut den Produktionsfirmen sind bislang keine Auftritte der früheren Hauptfiguren geplant. Die neue Konstellation verspricht dennoch wieder eine Mischung aus Humor und Drama, wie sie den Geist der Originalserie prägte. Zudem versprechen die kreativen Köpfe der Serie eine frische, diverse Herangehensweise an das Projekt, was sich bereits am Team im Writers Room zeigt. Bekannt ist bisher außerdem, dass Natalie Chaidez als Drehbuchautorin und Produzentin fungiert.

Die Original-Serie galt damals als Popkultur-Phänomen, das nicht nur in den USA meist wöchentlich über 20 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte. In Deutschland war "Desperate Housewives" bei ProSieben ein fester Bestandteil des Abendprogramms. Bereits im vergangenen Jahr machte Serien-Schöpfer Marc Cherry (63) in Interviews Andeutungen, er könne sich höchstens ein Prequel, aber kein klassisches Reboot vorstellen – nun ist er bei der Neuauflage zunächst nicht dabei. Ob es tatsächlich zu Cameos der alten Stars kommt, bleibt abzuwarten. Eva Longoria machte öffentlich deutlich, dass sie prinzipiell offen für ein Comeback wäre. Sie scherzte aber in Anspielung auf ihre zahlreichen Flirts in der Serie: "Ich kann mit niemandem mehr auf dieser Straße schlafen. Ich habe mit jedem geschlafen, genauso wie Nicollette Sheridan (61)." Sie verkörperte damals Nachbarin Edie.

Getty Images Kerry Washington bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Marc Cherry mit den "Desperate Housewives"-Stars Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longori

