Kerry Washington hatte früher einen Schwangerschaftsabbruch

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben! Kerry Washington (46) hat sich mit Auftritten in Filmen wie "Django Unchained" und Serien wie "Scandal", in der sie die Hauptrolle spielte, in Hollywood einen Namen gemacht. Nun schlägt die Schauspielerin allerdings einen neuen Weg ein: Sie veröffentlicht in Kürze ihre Biografie, und damit auch ihr erstes Buch, "Thicker Than Water". Darin verrät Kerry, dass sie eine Abtreibung hatte!

Gegenüber People erzählt die "Unprisoned"-Darstellerin, dass sie, als ihre Karriere gerade ins Rollen gekommen sei, eine romantische Begegnung gehabt habe, die zu einer ungeplanten Schwangerschaft und einem Abbruch geführt habe. Den Ärzten habe sie aus Scham einen falschen Namen genannt. Mit der Enthüllung ihrer schweren Entscheidung möchte sie anderen Frauen Mut machen: "Es ist mir einfach so wichtig, dass Abtreibung kein schlimmes Wort ist und dass meine Abtreibung nicht ein weiterer Punkt auf der Liste der Dinge ist, für die ich mich schäme."

In ihren Memoiren plaudert sie außerdem auch ein gut gehütetes Familiengeheimnis aus: So verrät sie, dass ihr Vater nicht ihr Erzeuger sei. Als ihre Eltern ihr das erzählten, habe das die ganze Welt des Hollywoodstars auf den Kopf gestellt: "Als ich diese Information erhielt, dachte ich: 'Oh, jetzt kenne ich meine Geschichte'."

Getty Images Kerry Washington, Schauspielerin

