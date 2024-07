"Knives Out 3" ist für Kerry Washington "wie ein Sommercamp"

Fans von "Knives Out" dürfen sich freuen: Der dritte Teil der mysteriösen Thriller-Reihe wird derzeit gedreht! Neben alteingesessenen Darstellern wie Daniel Craig (56), der in allen Teilen den Detektiv Benoit Blanc verkörpert, stoßen in dem Sequel auch neue Schauspieler dazu. So ist unter anderem der "Scandal"-Star Kerry Washington (47) mit von der Partie. Über ihre Rolle in dem Kriminalfilm scheint sich die US-Amerikanerin sehr zu freuen. "Es ist so aufregend. Es fühlt sich wirklich wie ein Sommercamp fürs Filmemachen an", schwärmt Kerry im Gespräch mit People über die Dreharbeiten.

Am Filmset trifft die 47-Jährige offenbar auf einige bekannte Gesichter. Denn neben ihr stoßen auch Hollywoodstars wie Glenn Close (77) oder Josh Brolin (56) zu dem Cast von "Knives Out 3" dazu. "Ich fühle mich so geehrt, dass Regisseur Rian Johnson (50) wegen dieser Rolle zu mir gekommen ist und ich bin begeistert, dass ich mit vielen alten Freunden wie Glenn arbeiten kann, die ich schon ewig kenne", berichtet die New Yorkerin. Auch Josh sei ein "alter Freund" von Kerry. Deshalb ist sie sich sicher: "Wir werden sehr, sehr viel Spaß haben!"

Der Cast für den neuen Thriller gleicht einem echten Starauflauf. Neben den bereits genannten Hollywood-Schauspielern hat sich der Marvel-Star Jeremy Renner (53) ebenfalls für "Knives Out 3" verpflichten lassen. Ihm schließen sich die "Bad Moms"-Bekanntheit Mila Kunis und der britische Peaky Blinders-Darsteller Josh O'Connor (34) an. Laut Angaben von Netflix dürfen sich die Fans im Jahr 2025 auf das Sequel mit absoluter Starbesetzung freuen.

