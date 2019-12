Shelley Morrisons (83) Kollegen können es nicht fassen: Die Schauspielerin verstarb am vergangenen Sonntag im Alter von 83 Jahren in Los Angeles an Herzversagen. Bekannt war sie vor allem durch ihre Rolle der Rosario Salazar bei "Will & Grace" – für die US-Sitcom hatte Shelley von 1999 bis 2006 vor der Kamera gestanden. Dass sie nun gestorben ist, ist ein großer Schock für ihre Co-Stars...

Nur wenige Stunden nach Bekanntgabe von Shelleys Tod meldeten sich die "Will & Grace"-Hauptdarsteller auf Instagram zu Wort: "So eine traurige Nachricht, unsere geliebte Shelley Morrison ist heute gestorben", schrieb Sean Hayes und bezeichnete die US-Amerikanerin als "urkomischen Menschen mit dem größten Herzen". Mindestens genauso geschockt zeigte sich Eric McCormack (56) und veröffentlichte ein gemeinsames Foto mit der Dunkelhaarigen. Debra Messing (51) fügte ihrem Trauer-Post einen Ausschnitt aus einer Szene mit Shelley bei, um sie den Fans sie noch ein letztes Mal in ihrer Paraderolle zu zeigen.

Besonders schwer fällt der Abschied jedoch Megan Mullally. Der "The Flying Nun"-Star war für die Karen-Darstellerin nicht nur eine Kollegin, sondern auch eine Freundin. In einem bewegenden Post schrieb die 61-Jährige: "Sie war liebevoll, stark, unterstützend und freundlich." Sie werde Shelly vermissen und bedankte sich bei ihr für ihre Freundschaft und Unterstützung.

Getty Images Sean Hayes, August 2017

Getty Images Shelley Morrison und Eric McCormack

Getty Images Megan Mullally, Schauspielerin

