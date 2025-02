Freunde von Hailey Bieber raten ihr, Justin zu verlassen

Justin (30) und Hailey Bieber (28) sollen laut Insider-Berichten mit ernsthaften Eheproblemen kämpfen. Während eines kürzlichen Aufenthalts in New York City mit ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues, der im August geboren wurde, sorgte das Verhalten der beiden für Spekulationen. Berichten zufolge aßen sie zu unterschiedlichen Zeiten im selben Restaurant. Laut DailyMail sollen einige von Haileys Freunden ihr geraten haben, die Beziehung zu beenden. "Hailey liebt ihn wahnsinnig, aber Justin ist eine unkontrollierte Kanone", sollen die Freunde die Situation einschätzen.

Dem Paar, das seit sechs Jahren verheiratet ist, machen offenbar verschiedene Herausforderungen zu schaffen. Hailey soll nach der Geburt ihres Sohnes mit emotionalen Problemen gekämpft haben, was sich auf die Beziehung auswirke. Auch Justins Vergangenheit, insbesondere die turbulente Beziehung zu seiner Ex-Freundin Selena Gomez (32), könnte eine Rolle spielen. Insidern zufolge soll Justin gemischte Gefühle gehabt haben, als Selena ihre Verlobung bekannt gab – eine Neuigkeit, die alte Wunden aufgerissen haben soll. Zusätzlich sollen den Sänger Berichte über seinen früheren Mentor Sean "Diddy" Combs (55) belasten, der derzeit schwerer Vergehen beschuldigt wird. "Justin ist so beunruhigt über die Diddy-Nachrichten und ist nicht bereit, sie zu verarbeiten oder zu diskutieren, also hat er sich abgeschottet", sagt ein Insider gegenüber dem Magazin.

Die Liebesgeschichte von Justin und Hailey begann 2016, nachdem der Sänger zuvor eine On-Off-Beziehung mit Selena geführt hatte. Trotz vieler Höhen und Tiefen beschrieb das Paar seine Ehe in Interviews bisher als "eine Reise, die Arbeit erfordert". Hailey, die als Model und Gründerin der Beauty-Marke Rhode erfolgreich ist, hält sich oft zurück, wenn es um private Einblicke geht. Zuletzt feierte sie den Launch eines Pop-ups ihrer Marke in Los Angeles – ohne Justin in ihren Social-Media-Posts zu erwähnen, obwohl er bei dem Event anwesend war. Gerade diese Kleinigkeiten sorgen bei Fans für Spekulationen über das aktuelle Befinden der beiden.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Januar 2024

Getty Images Sänger Justin Bieber wärmt sich vor dem Honda NHL All-Star Game 2024 auf

