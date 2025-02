Sorge um Justin Bieber: Frau Hailey ist eine große Stütze

Justin Bieber (30) sorgt derzeit für Schlagzeilen mit Spekulationen über seine mentale Gesundheit. Trotz der jüngsten Sorgen um den Musiker versucht seine Frau Hailey Bieber (28), ihn bestmöglich zu unterstützen. "Hailey ist immer für ihn da und zeigt viel Verständnis", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Für die beiden scheinen die letzten Wochen turbulent gewesen zu sein. Insbesondere Fans zeigten sich besorgt, nachdem sie bemerkt hatten, dass Justin seiner Frau plötzlich nicht mehr auf Instagram folgte – eine Sorge, die der Popstar jedoch höchstpersönlich entkräftete.

Die öffentliche Diskussion über Justins mentalen Zustand wurde von seinem Team entschieden zurückgewiesen. Ein Sprecher des Künstlers beschrieb das vergangene Jahr als "transformativ" – Freundschaften und geschäftliche Beziehungen, die ihm nicht mehr gutgetan hätten, habe der Sänger beendet. Sein Fokus liege derzeit auf seiner Vaterrolle und seinem Sohn Jack. Trotz öffentlicher Spekulationen lasse sich Justin nicht aus der Ruhe bringen: "Er interessiert sich einfach nicht dafür, was andere denken", so ein Insider. Sein Auftritt beim Hockeyspiel Skate For LA Strong am vergangenen Wochenende zeigte einen gelassenen Musiker in Hochform, der sich für einen guten Zweck einsetzte.

Hailey und Justin, die im Jahr 2018 geheiratet hatten, scheinen sich auch privat stark füreinander einzusetzen. Ihre Verbindung wurde in Interviews als liebevolle und unterstützende Partnerschaft beschrieben. Hailey selbst sprach mehrfach darüber, wie wichtig ihr die mentalen Herausforderungen ihres Mannes seien und wie sie versuche, ihn in jeder Lebenslage zu begleiten. Das Paar, das häufig wegen seines öffentlichen Lebensstils im Fokus der Medien steht, zeigt, dass sie den Herausforderungen des Ruhms mit Zusammenhalt und Humor begegnen können. Ihre Fans hoffen, dass diese beiden auch weiterhin an ihrer einzigartigen Dynamik festhalten.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

