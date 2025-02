Nach Muskelbündelriss: Max Kruse feiert Fußball-Comeback

Max Kruse (36), der ehemalige Nationalspieler und einstige Star des VfL Wolfsburg, ist nach seiner schweren Verletzung schneller zurück auf dem Platz, als viele erwartet hatten. Nach einem Muskelbündelriss, den er sich Mitte Dezember beim Kreisliga-Spiel seines aktuellen Vereins BSV Al-Dersimspor II gegen Delay Sports zugezogen hatte, steht der Fußballer nun wieder in Trainingskleidung auf dem Berliner Kunstrasen. In seiner Instagram-Story zeigte er sich optimistisch: "Erstes Training sah schon wieder ganz gut aus." Dass er am kommenden Freitag gegen die Spandauer Kickers antritt, sei jedoch unwahrscheinlich – zumindest offiziell bleibt der frühere DFB-Stürmer vorsichtig.

Bereits im Januar hatte Max für Aufsehen gesorgt, als er trotz der Verletzung bei einem Hallenturnier seines Jugendvereins SC Vier- und Marschlande als Torwart einsprang. Mit einem beeindruckenden Einsatz, bei dem er einen Fernschuss abwehrte, bewies er seine Klasse und kommentierte scherzhaft: "Ich löse bald Michael Zetterer in Bremen ab." Neben dem Fußball hat der Ex-Profi in letzter Zeit auch an einem anderen Ziel gearbeitet: dem Abnehmen. Seine bekannten Diätpläne, inklusive einer Fettweg-Spritze, besprach er offen in seinem Podcast "Flatterball", den er zusammen mit Martin Harnik betreibt. Für ein Comeback auf höherem Niveau – möglicherweise beim Oberligisten TuS Dassendorf – möchte er nämlich bald fit genug sein.

Max ist bekannt für seine humorvolle, aber dennoch ehrgeizige Art. Sein Kumpel Martin Harnik, der den Oberliga-Club Dassendorf trainiert, ist allerdings skeptisch, was Max' Oberliga-Tauglichkeit betrifft. Davon lässt sich der einstige Bundesliga-Profi allerdings nicht unterkriegen. Seine Rückkehr aufs Spielfeld ist für ihn mehr als nur ein sportliches Ziel. "Wenn ich einen Monat trainiere, kann ich auf jeden Fall bei Dassendorf mithalten", verkündete er selbstbewusst im Podcast "Flatterball".

Getty Images Max Kruse, ehemaliger Fußballnationalspieler

Getty Images Fußballer Max Kruse

