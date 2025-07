Hoher Gewinn? So läuft Pokern für Max Kruse in Las Vegas

Max Kruse (37) genießt aktuell die glitzernde Welt von Las Vegas, denn der ehemalige Fußballstar nimmt wieder einmal an der berühmten World Series of Poker teil. Obwohl er in diesem Jahr erst später anreiste, bleibt ihm noch genügend Zeit, seine Pokerkünste unter Beweis zu stellen. Knapp drei Wochen hat der 37-Jährige, um an verschiedenen Turnieren teilzunehmen. Sein bislang größter Erfolg: Im 300-Dollar-Gladiator-Event erspielte er etwa 1.400 Euro, musste jedoch laut Bild bei anderen Turnieren bereits frühzeitig ausscheiden. Bisher übersteigen seine Ausgaben die Gewinne – doch das scheint Kruse wenig zu beunruhigen.

Der einstige Bundesliga-Profi ist kein Unbekannter in der Pokerszene. Bereits bei früheren Poker-Wettbewerben konnte er glänzen und sich einen Namen machen. So erreichte er schon sechsmal einen Finaltisch bei der World Series of Poker und triumphierte 2022 in Rozvadov, als er ein Goldenes Bracelet gewann. Die dabei erzielten 134.000 Euro beweisen, dass der ehemalige Nationalspieler mehr als nur ein Hobbyspieler ist. Nun fiebert er besonders dem prestigeträchtigen Main Event in Las Vegas entgegen, bei dem er sich erneut beweisen will. Der Gewinner dieses Turniers erhält nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch eine Siegprämie, die in die Millionen gehen kann.

Seit Max das Fußballfeld hinter sich gelassen hat, kann er sich mit Leidenschaft dem Pokern widmen. Schon während seiner aktiven Karriere hatte er Interesse an dem strategischen Kartenspiel gezeigt. Mit seinem Abschied vom Fußball hat der Ex-Gladbacher nun auch die Zeit, an Turnieren teilzunehmen, deren Termine zuvor mit seinen Trainingseinheiten kollidierten. Max, der seine Reise nach Las Vegas über soziale Medien mit seinen Fans teilt, zeigt einmal mehr, dass er es liebt, sich neuen Herausforderungen zu stellen – sei es auf dem Spielfeld oder am Pokertisch.

Getty Images Max Kruse, April 2024

Instagram / max.kruse10 Max Kruse, Fußballer

Getty Images Fußballer Max Kruse