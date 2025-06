Max Kruse startet beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

Max Kruse (37), ehemaliger Bundesliga-Star, steht vor seinem nächsten großen Abenteuer: dem legendären 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Am 21. und 22. Juni wird sich der Ex-Fußballprofi auf der berüchtigten Strecke der Nordschleife, auch bekannt als "Grüne Hölle", ans Steuer setzen und die 20,8 km lange Herausforderung annehmen. "Es war in den vergangenen Jahren nicht möglich, meine Lizenz und mein Permit zu machen, weil ich am Wochenende immer Fußball hatte. Aber jetzt habe ich Lizenz und Permit, und dann war für mich klar, dass es so schnell wie möglich auch Richtung 24-Stunden-Rennen gehen wird", erklärte er im Gespräch mit RTL.

Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zählt neben Le Mans zu den bedeutendsten Events der Motorsportwelt. Max, der mit seinem eigenen Team "Max Kruse Racing" antritt, setzt dabei auf einen innovativen Golf, der mit alternativen Kraftstoffen betrieben wird. Zu seiner Vorbereitung scherzte der ehemalige Profi: "Gar nicht", fügte jedoch hinzu, dass sein ohnehin gestörter Schlafrhythmus ihm zugutekommen könnte. "Natürlich wird es ein bisschen was anderes, weil du vielleicht mal nur zwei Stunden Schlaf bekommst. Aber ich glaube, das Adrenalin hält dich sowieso schon wach", so der 37-Jährige selbstbewusst.

Seine Leidenschaft für den Motorsport entdeckte Max bereits während seiner Fußballkarriere, als er 2018 sein Rennteam gründete. Seitdem hat er neben dem Spielfeld eine neue Heimat in der Boxengasse gefunden. Unter seinen Teamkollegen ist auch ein weiterer bekannter Name: Fabian Vettel, der jüngere Bruder von Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (37), tritt ebenfalls für Max Kruse Racing an. Bleibt abzuwarten, wie sich das Team um den ehemaligen Kicker dieses Wochenende in der "Grünen Hölle" schlagen wird!

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Kruse, April 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Max Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Kruse, Fußballer

Anzeige