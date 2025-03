Ehemalige Fußballkollegen betrogen Max Kruse um 300.000 Euro

Der ehemalige Fußballprofi und deutsche Nationalspieler Max Kruse (37) enthüllt in seinem Podcast "Flatterball" schockierende Details aus seiner Vergangenheit: Er sei von mehreren vermeintlichen Freunden und Mannschaftskollegen um Geld betrogen worden. Insgesamt ginge es um eine Summe von bis zu 300.000 Euro, die ihm bis heute nicht zurückgezahlt worden sei. Besonders schmerzhaft: Auch Mitspieler aus seiner Zeit bei Werder Bremen seien unter den Schuldnern. "Da denkt man, der hat einen Profivertrag wie du und kann dir das Geld wiedergeben", verrät Max frustriert und fügt hinzu: "Wenn du dem 70.000 Euro als Bundesliga-Profi gibst, denkst du, das Geld wird schon wieder reinkommen. Er brauchte die wegen Spielschulden und hat mir das Geld nicht zurückgebracht."

Auch während seiner Gladbacher Zeit sei es zu ähnlichen Zwischenfällen gekommen: Ein ehemaliger Mitspieler würde ihm 12.000 Euro schulden und habe sich lieber ein Auto gekauft, statt seinen Verpflichtungen nachzukommen. "Bezahl doch mal lieber deine Schulden", ärgert sich Max. Doch warum ließ sich der Sportler überhaupt darauf ein? "In meiner Karriere ist früher das Geld immer wieder reingekommen. Und ich wollte dann auch Freunden helfen", erklärt er. Nein zu sagen, sei für ihn sehr schwer.

Max ist abseits des Fußballrasens kein Unbekannter. Neben seiner Liebe zu Poker spielte Geld immer wieder auch abseits der Sportwelt eine Rolle. Während der TV-Show Promi Big Brother gab er freimütig Einblicke in seine Einkünfte als Profi und scherzte darüber, wie lukrativ Transfers für ihn waren. "300.000 Euro im Monat plus Handgeld", offenbarte er mit einem Augenzwinkern über seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg. Auch seine Pokerleidenschaft führte bereits zu Geschichten mit bekannten Mitspielern: In einem früheren Podcast erinnerte sich Max an einen Gewinn von 15.000 Euro gegen Ex-Nationalspieler Torsten Frings (48) – eine Summe, die Torsten damals mit einem Scheck beglich. Dieses Detail zeigt einmal mehr, wie eng das Sport- und Privatleben des früheren Profis miteinander verflochten waren.

Getty Images Max Kruse, Fußballer

Getty Images Max Kruse, Spieler des VfL Wolfsburg

