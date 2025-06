Max Kruse hofft beim Pokern in Las Vegas auf Millionengewinn

Max Kruse (37) hat seine nächste Reise angekündigt – und die führt ihn direkt nach Las Vegas. Am Donnerstagvormittag kündigte der Ex-Fußballer auf Instagram an, dass er sich auf den Weg in die Wüstenmetropole der Glücksspielwelt macht. Sein Ziel ist das Main Event der renommierten World Series of Poker, das am 2. Juli startet. Mit einem stolzen Startgeld von 10.000 Dollar lockt das Turnier nicht nur zahlreiche Poker-Profis, sondern auch Max, der auf die Chance von rund 10 Millionen Dollar Siegprämie spekuliert.

In den vergangenen Jahren war der Ex-Nationalspieler schon häufig im Juni für mehrere Wochen in Las Vegas, um an der Poker-Serie teilzunehmen. Mit beeindruckenden Erfolgen schaffte er es mehrfach an Finaltische, doch der ganz große Triumph fehlt ihm bislang. Seine Spezialität sind dabei exotische Poker-Varianten, sogenannte Mixed Games, die ihm scheinbar besonders liegen. Dass er in diesem Jahr später zur Veranstaltung stößt, liegt an seinen zahlreichen anderen Projekten. Zuletzt war er mit seinem Rennstall "Max Kruse Racing" beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring aktiv, was ihm nur wenig Zeit für das Zocken ließ.

Doch für Max ist das Pokern nicht nur eine Gelegenheit, seiner Leidenschaft nachzugehen, sondern auch eine spannende Abwechslung zu seinem vielfältigen Alltag. Nachdem er sich aus dem Fußballgeschäft zurückgezogen hat, widmet sich der ehemalige Sportler zunehmend neuen Projekten, wie etwa dem Motorsport, und entdeckt dabei andere Talente. Sein Enthusiasmus fürs Pokerspiel begleitet ihn jedoch schon lange. Oft betont er, wie sehr ihn die strategischen Aspekte und die besondere Atmosphäre reizen.

Getty Images Max Kruse, ehemaliger Fußballnationalspieler

Instagram / max.kruse10 Max Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

Instagram / max.kruse10 Max Kruse, Fußballer