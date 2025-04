Max Kruse schätzt: Er hat fünf Millionen Euro verspielt

Max Kruse (37) ist bekannt für seine absurden Geschichten – nicht selten geht es dabei auch um Geld. Im Twitch-Stream mit den Rappern Ali Bumaye und Massiv (42) spricht der ehemalige deutsche Nationalspieler Tacheles und bringt wahnwitzige Summen auf den Tisch. Angeblich habe er beim Pokern bereits mindestens fünf Millionen Euro in den Sand gesetzt. "Seit ich 21 bin, also seit 16 Jahren, fliege ich jedes Jahr nach Vegas", erklärt er und führt weiter aus: "Ich hab Turniere gespielt, die ein Buy-in von 50.000 hatten." In den letzten Jahren seiner Profi-Karriere habe er zu diesen Trips je 300.000 Euro mitgenommen. Der Erfolg war jedoch nicht immer auf seiner Seite. "Das Geld ist gut reingekommen, aber auch gut rausgeflogen", meint Max achselzuckend.

Massiv traut seinen Ohren kaum. "Alter, Bruder, wer hat dich dazu gebracht?", hakt er fassungslos nach. Darauf hat Max eine klare Antwort: der Ex-Werder-Bremen-Spieler Thorsten Frings. "Ich hab damals im Werder-Casino das erste Mal Poker gespielt. Da saßen die Profis und ich war noch Jugendspieler", erinnert er sich. Thorsten habe damals einen Anruf bekommen und den Tisch spontan verlassen müssen. "Er hat gesagt: 'Max, spiel mal weiter. Wenn du gewinnst, teilen wir.' Da hab ich 2.000 Euro oder so gewonnen und seitdem dachte ich, das läuft doch von alleine", erzählt er und lacht.

Max scheint nicht der einzige Fußballstar mit einem Hang zum Glücksspiel zu sein. Erst kürzlich plauderte er im "Flatterball"-Podcast aus, mehrere ehemalige Mannschaftskollegen hätten ihn damals um Geld betrogen. "Wenn du dem 70.000 Euro als Bundesliga-Profi gibst, denkst du, das Geld wird schon wieder reinkommen. Er brauchte die wegen Spielschulden und hat mir das Geld nicht zurückgebracht", meinte Max. Insgesamt gehe es sogar um rund 300.000 Euro, die ihm bis heute zustehen würden.

Joyn Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

Getty Images Max Kruse, Oktober 2023

