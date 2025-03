Max und Dilara Kruse haben Bock auf "Promis unter Palmen"

Nach mehrjähriger Pause schlug die dritte Staffel Promis unter Palmen ein wie eine Bombe. Doch nur 12 Realitystars hatten die Chance, Teil der Sendung zu sein. Max Kruse (37) verrät im Promiflash-Interview, dass er in Zukunft auch gern teilnehmen würde. "Ohne mich ist 'Promis unter Palmen' nicht das, was es sein sollte", erklärt der ehemalige Fußballer und fügt hinzu: "Also ich bin auf jeden Fall Fan davon. Das war, glaube ich, früher neben Promi Big Brother das Erste, was ich gesagt habe, das würde ich auf jeden Fall machen." Vielversprechend teasert Max an: "Wer weiß, was noch kommt."

Auch Max' Ehefrau Dilara wäre von "Promis unter Palmen" nicht abgeneigt. Doch Voraussetzung dafür wäre, dass der Preis stimmt. "Das spielt bei mir auch eine große Rolle, weil wenn ich einen Monat weg bin und mit Verrückten [...] da muss der Preis natürlich auch stimmen", betont Dilara im Gespräch mit Promiflash. Für eine Teilnahme spreche auch, dass die Influencerin gern mit Sat. 1 und den Verantwortlichen der Produktionsfirmen zusammenarbeite.

Max und Dilara sind nicht die einzigen Promis, die sich eine Teilnahme an dem TV-Format vorstellen können. Auch Claudia Obert (63), die bereits in der ersten und aktuell auch wieder in der dritten Staffel zu sehen ist, würde ein weiteres Mal nicht ausschlagen. "Ich hoffe, ich darf nächstes Jahr wieder", erzählte die Modedesignerin im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige