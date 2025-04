Max Kruse motzt die Fans wegen Dilara Kruses Shitstorm an

Max Kruse (37) stärkt seiner Frau den Rücken: Der Fußballspieler verteidigt seine Ehefrau Dilara Kruse, die zurzeit wegen ihres Auftretens in der Realityshow #CoupleChallenge in der Kritik steht. Dort wird sie für ihr Verhalten und ihren Umgang mit anderen Teilnehmern wie Roaya Soraya, Sandra Sicora (32) und Tobi Wegener stark kritisiert. Nachrichten von Zuschauern, die sich darüber bei ihm beschweren, bringen Max jedoch auf die Palme. "Hört auf, mir nervige Sachen zu schicken", schimpfte der Sportler auf Instagram und erklärte, dass er und Dilara die Sendung gar nicht mehr schauen würden. Die harsche Kritik an seiner Frau hält er ohnehin für überzogen und führt sie auf einen "schlechten Schnitt" der Produktion zurück.

Vor allem der Umgang von Dilara mit ihrer Freundin und Teampartnerin Roaya Soraya kommt bei den Fans gar nicht gut an. Auch Dilaras angebliches Geprotze mit Geld sorgt für Unmut beim Publikum. Max wiederum sieht darin keinen Anlass zur Aufregung und steht loyal an der Seite seiner Frau. "Meine Frau ist der loyalste Mensch der Welt, was Freundschaft angeht. Deswegen könnt ihr der Meinung sein, wie ihr wollt, das geht mir ziemlich am Arsch vorbei", wütete er und riet den Kritikern aufgebracht: "Geht woanders heulen!" Unterdessen hat Dilara sich aus den sozialen Medien zurückgezogen und äußert sich nicht aktiv zu den Vorwürfen – laut diverser Medienberichte nimmt sie aktuell an einem neuen Format teil.

Doch was ist überhaupt passiert? In der fünften Folge von "#CoupleChallenge" bot Dilara ihren unliebsamen Kontrahenten Sandra und Tobi Geld für einen freiwilligen Exit, was diese jedoch verärgert zurückwiesen. Auch im Umgang mit ihrer Teampartnerin zeigte sich die ehemalige Kellnerin wenig einfühlsam und ließ bei der Entscheidung, das Camp frühzeitig zu verlassen, keinen Zweifel daran, nach eigenen Maßstäben zu handeln. "Ich bin die Frau von Max Kruse […]. Finanziell habe ich das nicht nötig", betonte die Berlinerin im Interview und erklärte wenig später an ihre Freundin gewandt: "Also ich bin ja was anderes als du."

Anzeige Anzeige

Instagram / max.kruse10 Max und Dilara Kruse im Juni 2024

Anzeige Anzeige

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

Anzeige Anzeige