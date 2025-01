Max Kruse setzt auf Fettwegspritze in puncto Gewichtsverlust

Max Kruse (36) hat sich zu Beginn des neuen Jahres ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der ehemalige Fußballprofi möchte bis zu 15 Kilogramm abnehmen. Dass er dafür nicht auf herkömmliche Methoden wie Diäten oder mehr Sport setzt, verriet er in seinem Podcast "Flatterball". Stattdessen greift Max auf eine Behandlung zurück, die ihm dabei helfen soll, die überflüssigen Pfunde zum Purzeln zu bringen. "Ich habe jetzt angefangen, an meiner Figur zu arbeiten", erklärte der Ex-Nationalspieler und fügte hinzu: "Man probiert ja immer Dinge aus. Ich habe jetzt angefangen mit den Fettwegspritzen." Bereits in der vergangenen Woche habe er sich die erste Spritze mit einer kleinen Dosis von 0,25 Milligramm setzen lassen, weitere Anwendungen sollen in regelmäßigen Abständen folgen.

Max sieht in der kleinen Wunderspritze vor allem einen großen Vorteil: "Ich kann essen, wie ich will. Und ich nehme trotzdem locker ab." In dem Zeitraum, in dem der 36-Jährige die Fettwegspritze verabreicht bekommt, wird er engmaschig kontrolliert. "Nach zwei Wochen soll die Leber getestet werden, ob sie das gut verträgt", erklärte er. Bis jetzt sehe alles "super" aus. Je nach Verträglichkeit könne die Dosis nach und nach erhöht werden, maximal auf ein Milligramm pro Woche. Die Behandlung, die sich über drei bis sechs Monate ziehen soll, ist nicht gerade billig. Max schätzte die Kosten für drei Monate auf rund 800 Euro – eine Investition, die sich laut ihm lohne: "Am Ende ist es das Geld ja auch wert. Man muss jetzt nicht auf das Geld achten. Es zählt nur das Ergebnis."

Für Max ist die Fettwegspritze nicht die erste Beauty-Behandlung. Im Sommer 2018 legte sich der Kicker für eine Fettabsaugung unters Messer. Seine Idee dahinter? Mit der OP spare er sich die lästigen Dauerläufe in der Vorbereitungsphase. "Mein Gedanke war, dass ich die vier Wochen in der Sommerpause nicht laufen muss", plauderte er im selben Podcast im vergangenen Jahr aus. Doch sein Plan ging nicht auf! Denn Max schaufelte sein Essen fröhlich weiter in sich hinein. Am Ende nahm er sogar zwölf Kilogramm zu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Kruse, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / max.kruse10 Max Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige