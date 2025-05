Schreckmoment: Max Kruse crasht Rennwagen auf Nürburgring

Max Kruse (37), Ex-Fußballspieler und bekennender Fan schneller Autos, hat jetzt am Freitag auf dem Nürburgring für einen Schreckmoment gesorgt. Beim Training zum dritten NLS-Lauf krachte er mit seinem Rennwagen in die Leitplanken und beschädigte dabei die linke Fronthälfte seines VW schwer. Sein Einsatz für seinen eigenen Rennstall, "Max Kruse Racing", endete damit am Freitag alles andere als optimal – doch zum Glück ist Max nichts passiert. Nach dem Unfall meldete sich der Sportwagen-Liebhaber direkt über Instagram bei seinen Fans und versprach: "Ich zeige euch alles" und teilte ein Bild des kaputten Wagens.

Der Unfall ist für Max Kruse offenbar kein Grund, die Rennfahrerhandschuhe an den Nagel zu hängen. In seiner Story erklärte der ehemalige Fußballprofi: "Motorsport lernen gehört als Motorsportfahrer eben auch dazu, und nicht alles perfekt zu können auch. Und das habe ich am Freitag gesehen. Denn ihr seht, wie ich meinen Tag beendet habe. Nicht optimal." Die Leidenschaft für schnelle Autos lebt Kruse nicht nur als Rennfahrer aus, sondern auch privat – seine Autosammlung umfasst laut Bild unter anderem einen limitierten Audi RS6-R, einen Porsche 911 Targa 4 GTS und einen Lamborghini Aventador. Trotz des missglückten Trainingstages kündigte er an, schon am Samstag wieder an den Start gehen zu wollen.

Neben Autos hat sich der Promi Big Brother-Teilnehmer ein weiteres Abenteuer vorgenommen: Laut dem deutschen Blatt macht Max gerade seinen Motorradführerschein, wobei vor allem Rennmaschinen sein Interesse geweckt haben. "Ich liebe dieses Schnellfahren", verriet er. Der Sportler bezeichnet sich selbst als Adrenalin-Junkie, achtet dabei aber auch auf die Risiken: "Ich habe keine Angst davor, dass ich nicht fahren kann. Ich habe Angst davor, dass die Leute einfach ausscheren und du mit dem Motorrad dann komplett verloren bist." Privat gibt sich Max gerne nahbar, nimmt seine Community mit auf seinen turbulenten Alltag und lässt sie an Erfolgen wie Rückschlägen gleichermaßen teilhaben.

Getty Images Max Kruse, November 2021

Getty Images Max Kruse, Oktober 2023

