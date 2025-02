P. Diddy fordert Gericht auf, Anwalt Buzbee zu blockieren

P. Diddy (55) hat rechtliche Schritte gegen den prominenten Anwalt Tony Buzbee eingeleitet, der gegen den zurzeit in Untersuchungshaft sitzenden Rapper in den vergangenen Wochen eine Klage nach der anderen eingereicht hatte. Wie TMZ berichtet, habe der Musiker jetzt das Gericht aufgefordert, Tony daran zu hindern, weitere Klagen gegen ihn einzureichen, und die bestehenden zu prüfen. Die Begründung: Der Anwalt habe die Fälle beim Bundesgericht für den südlichen Distrikt von New York eingereicht – ein Gericht, an dem er Berichten zufolge nicht offiziell praktizieren dürfe, da ihm die entsprechende Zulassung fehle. Davon betroffen sollen insgesamt 22 Fälle sein, in denen der Jurist Diddy sexuelle Übergriffe und andere Vorwürfe zur Last gelegt hatte.

In solchen Situationen sei es in Amerika laut TMZ gängige Praxis, dass Anwälte eine Sondergenehmigung mit dem Zusatz "pro hac vice" (Latein für "ausnahmsweise") beantragen, um vorübergehend in einem anderen Gericht tätig zu sein. Gemäß neuer Gerichtsunterlagen, die das Magazin zitiert, habe Tony dies jedoch teilweise versäumt und Klagen eingereicht, ohne die notwendige Genehmigung beantragt zu haben. Dies bringt Diddys Rechtsbeistand, der ebenfalls kürzlich einen personellen Wechsel erfuhr, jetzt auf die Barrikaden. Bereits im vergangenen Jahr hatte Jay-Z (55) ein ähnliches Verhalten des Promi-Anwalts öffentlich gemacht. So sieht sich Tony inzwischen mehrfach mit dem Vorwurf konfrontiert, die Anwaltsregeln des Bundesstaates New York verletzt zu haben.

Tony ist für die Boulevardpresse längst kein Unbekannter mehr: In den vergangenen Jahren hat er sich seinen Ruf als aggressiver Anwalt gleich in mehreren Fällen hart erarbeitet. Besonders durch die juristische Vertretung von Opfern mutmaßlicher Übergriffe konnte er sich einen Namen machen und immer wieder große mediale Aufmerksamkeit generieren. Dass er seine Arbeit angeblich in verschiedenen Bundesstaaten mitunter ohne die nötige Genehmigung ausführt, wirft jetzt jedoch Fragen zu seiner Professionalität auf. Das besondere Verhältnis zwischen Diddy und Tony werten Beobachter schon seit geraumer Zeit als erbitterte persönliche Fehde, deren weiterer Verlauf mit Spannung beobachtet wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und P. Diddy im Februar 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Anzeige Anzeige