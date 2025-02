Reise abgebrochen: Nikola und Kim Virginia hatten Autounfall

Anfang Februar traten Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) eine Weltreise an. Seitdem befinden sich die Realitystars in Australien und touren dort mit einem Camping-Van durch die Landschaft. Nun melden sich die Turteltauben allerdings mit schockierenden Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie hatten einen Unfall. "Weshalb wir uns dann gestern nicht gemeldet haben: Wir hatten mit dem Mietwagen, den wir geholt haben, direkt am nächsten Tag einen Autounfall... Totalschaden", schreibt Kim zu einem Foto des zerstörten Gefährts.

Nach dem Vorfall hätten die Promis unter Palmen-Kandidaten entschlossen, ihre Reise abzubrechen und in ihre Wahlheimat Dubai zurückzukehren. "Wir stehen gerade noch etwas unter Schock und melden uns nach dem Krankenhaus zu allem", erklärt Kim in ihrer Story und ergänzt: "Wir brechen hiermit auch die Reise in Australien ab und fliegen nicht weiter nach Brisbane, sondern fliegen nach Hause, damit ich auch zu den Ärzten meines Vertrauens komme und wir uns etwas beruhigen können."

Dass Kim und Nikola ihre Reise nun vorsichtshalber abbrechen, hängt sicherlich auch mit der Tatsache zusammen, dass sie derzeit ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Schon Anfang Januar deutete die Influencerin an, möglicherweise schwanger zu sein. Rund einen Monat später machte sie dann in einem Clip einen Schwangerschaftstest, der positiv war. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger", verkündete sie damals überglücklich. Im selben Atemzug erklärte das Reality-TV-Pärchen zudem, dass es eine Weltreise antreten werde.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige