Wegen Dauerstress im Haus? Nikola Glumac hatte Haarausfall

Nikola Glumac (29) berichtet von einem Problem – und das heißt Haarausfall. "Ich muss euch etwas erzählen, was mir passiert ist. Ich bin komplett ausgeflippt", berichtete der Realitystar seinen Followern in seiner Instagram-Story. So bemerkte er, dass seine Haare plötzlich trocken waren, seine Kopfhaut juckte und er zunehmend Haare verlor. Dabei sei Haarausfall in seiner Familie eigentlich kein Thema. "Mein Papa und meine Familie allgemein haben richtig geile Haare", erklärt Nikola. Hat er also ein dauerhaftes Problem mit Haarausfall?

Nikola betrieb schließlich ein bisschen Recherche und er fand schneller als erwartet den Übeltäter. "Und dann habe ich im Internet gesehen, dass Dubai und allgemein die Emirate richtig schlechtes Wasser haben", verrät der Serbe weiter. Also legte er sich einen Wasserfilter zu und tada: Seitdem hat er glücklicherweise keinen Haarausfall mehr. "Jetzt ist wieder alles gut", konnte der Partner von Kim Virginia Hartung (30) seinen Fans Entwarnung geben.

Drama gibt es bei Nikola und Kim Virginia beinahe täglich. Erst gestern meldeten sich die beiden mit einem neuen Haus-Update – bei ihnen tropfte es von der Decke. "Vom Traumhaus zum Fiebertraum", berichtete die Beauty & The Nerd-Bekanntheit. Auf Social Media zeigte sie, wie Wasser von der Decke tropfte und bis in die Leitungen für Elektrizität vordrang. Dabei wirkte zuletzt alles so, als hätten Nikola und Kim das Schlimmste überstanden – im Haus ging es voran und neue Reisepläne wurden geschmiedet. "Wir hatten heute einen der traumhaftesten Tage... Heute sind wirklich so, so, so große Träume von uns in Erfüllung gegangen und der Tag endet im Albtraum", schilderte Kim.

Nikola Glumac, Realitystar

Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

