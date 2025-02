So üppig feiert Mark Zuckerbergs Frau ihren 40. Geburtstag

Priscilla Chan (40) feierte am vergangenen Wochenende ihren 40. Geburtstag – und das mit Stil! Auf Instagram gewährt die studierte Ärztin nun einige Einblicke in die große Feier. "Ich bin vierzig geworden, umgeben von Familie, Freunden, Lachen und Tanz. Ich habe so viel Glück, so geliebt zu werden", schreibt sie zu einer Serie von Bildern, die sie strahlend beim Auspusten der Kerzen auf ihrer kunstvollen Geburtstagstorte zeigen. Dabei ließ es sich die Ehefrau von Mark Zuckerberg (40) nicht nehmen, mehrere Outfits zu tragen. Die Fotos zeigen sie erst in einem weißen Glitzerkleid, dann in einer schwarzen Robe und zum Schluss in einem hautengen, roten Leder-Look.

Ihr Ehemann würdigt sie im Netz ebenfalls gebührend. Neben Partybildern teilt der Informatiker ein emotionales Video mit Momenten aus ihrer gemeinsamen Zeit. Darin ist auch ein Clip zu sehen, in dem er über sein erstes Tech-Projekt Facemash spricht, das zu der Entwicklung von Facebook führte. Doch das war offenbar nicht die wichtigste Folge der Website, auf der er das Aussehen seiner Kommilitoninnen an der Harvard University verglich. "Ohne Facemash hätte ich Priscilla nie kennengelernt und Priscilla ist der wichtigste Mensch in meinem Leben", verrät der Milliardär in dem Video. Damals war seine Zukünftige zu einer Party gekommen, die Marks Freunde geschmissen hatten, um seine mögliche Suspendierung von der Eliteuni zu feiern – Facemash hatte nämlich unerlaubt Fotos von Studentinnen benutzt und dadurch für einen Eklat gesorgt.

Heute sind Mark und Priscilla Eltern von drei gemeinsamen Kindern: Maxima, August und Aurelia. Die beiden gelten in der Öffentlichkeit als starkes Team und unterstützen sich gegenseitig in ihren Projekten. Um die 40-Jährige zu feiern, schreckte der Unternehmer im vergangenen Sommer auch nicht vor einer großen Geste zurück. "Ich bringe die römische Tradition zurück, Skulpturen der eigenen Frau anzufertigen", teilte er seinen Followern auf Social Media mit und enthüllte eine türkise Statue seiner Liebsten.

Instagram / zuck Priscilla Chan und Mark Zuckerberg während ihrer Zeit an der Harvard University

Instagram / zuck Priscilla Chan und ihre Statue, August 2024

