Skurril: Mark Zuckerberg will unbedingt MMA-Kampf bestreiten

Mark Zuckerberg (40) hat erneut seinen Wunsch geäußert, eines Tages einen professionellen MMA-Kampf zu bestreiten. In einem Gespräch im Podcast "The Joe Rogan Experience" machte der 40-jährige Gründer von Facebook und Meta klar, dass er trotz seiner Verletzungsprobleme und einer umfassenden Knieoperation nach einem Kreuzbandriss an seinem Plan festhält. "Ich will wirklich zeigen, was ich draufhabe", sagte Mark und scherzte, dass es sich lohnen würde, seine "schlagbare Visage" dafür einzusetzen. Obwohl seine täglichen Verpflichtungen als CEO aktuell wenig Raum lassen, scheint er die Idee keineswegs zu verwerfen.

Eigentlich trainiert Mark hauptsächlich Jiu-Jitsu, worin er bereits an mehreren Turnieren erfolgreich teilgenommen hat. Doch wie er Joe Rogan (57) verriet, zieht es ihn zunehmend zu anderen Kampfstilen im MMA, da Grappling seiner Meinung nach eine starke Belastung für die Gelenke sei. Bereits 2023 hatte der Unternehmer monatelang Verhandlungen über einen "Super-Fight" gegen Elon Musk (53) geführt, bei denen UFC-Präsident Dana White (55) maßgeblich involviert war. Das Duell der beiden Tech-Giganten musste jedoch letztlich abgesagt werden. Trotzdem ist Mark weiterhin ambitioniert und trainiert laut TMZ regelmäßig mit hochkarätigen Profis wie Israel Adesanya und Alexander Volkanovski.

Die Leidenschaft des Jungunternehmers für MMA überrascht viele, die ihn vor allem mit Programmierung und Silicon Valley in Verbindung bringen. Neben seiner Rolle bei Meta ist Mark auch glücklicher Familienvater von drei Kindern. In Interviews erzählte er einmal, dass Kampfsport für ihn einen Ausgleich dazu bietet, ständig am Schreibtisch zu sitzen. Es bleibt spannend, ob er seine Pläne für das Octagon der UFC irgendwann in die Tat umsetzt – Motivation scheint definitiv vorhanden zu sein.

Anzeige Anzeige

Justin Sullivan/Getty Images, Kevin Dietsch/Getty Images Elon Musk und Mark Zuckerberg

Anzeige Anzeige

Instagram / zuck Mark Zuckerberg und Tochter Max, April 2024

Anzeige Anzeige