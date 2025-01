Mark Zuckerberg teilt Neujahrs-Bild mit Frau Priscilla

Medienmogul Mark Zuckerberg (40) und seine Frau Priscilla Chan (39) starteten das neue Jahr mit einem besonderen Moment. Der Unternehmer teilte am 1. Januar ein Foto auf Instagram, das ihn und Priscilla zusammen lächelnd zeigt. Mit einem Glas Wein oder Champagner in der Hand schrieb Mark dazu: "Frohes neues Jahr und auf so viel mehr in 2025." Das Paar, das die drei Töchter Maxima, August und Aurelia hat, scheint also große Pläne für die kommende Zeit zu haben.

2024 war für die beiden bereits ein ereignisreiches Jahr. Im Mai feierte Mark seinen 40. Geburtstag, der von Priscilla mit einer großen Feier geplant wurde. Nur wenige Monate später zeigte er sich einmal mehr als liebevoller Ehemann, als er auf Instagram ein besonderes Geschenk für seine Gattin präsentierte – eine überlebensgroße Statue, die sie zeigt. "Ich bringe die römische Tradition zurück, Skulpturen der eigenen Frau anzufertigen", kommentierte er die Geste humorvoll. Neben diesen Highlights feierten die beiden im November ein besonderes Jubiläum: 20 Jahre seit ihrem ersten Date während ihrer gemeinsamen Zeit an der Harvard Universität.

Kennengelernt hatten sich Mark und Priscilla bei einer Abschiedsparty, die Marks Freunde für ihn veranstaltet hatten, da sie dachten, er würde aus dem College geworfen werden. "Ich fragte sie, ob sie mit mir ausgehen wolle, erklärte aber, dass wir uns beeilen müssten, weil ich vielleicht nur noch ein paar Tage an der Uni hätte", verriet der Unternehmer kürzlich in einem Post auf Facebook. Die beiden begannen eine Beziehung, überstanden die Herausforderungen der frühen Jahre und gaben sich 2012, fast zehn Jahre später, das Ja-Wort. Heute führen sie ein ruhiges Leben in ihrem Zuhause in Palo Alto und genießen die Zeit mit ihren drei gemeinsamen Töchtern.

Instagram / zuck Priscilla Chan und Mark Zuckerberg mit ihren Töchtern August und Max

Getty Images Mark Zuckerberg und Priscilla Chan im November 2018

