Erwischt: Mark Zuckerberg starrt auf Lauren Sánchez' Busen

So ein Anblick bietet sich nicht jeden Tag! Unternehmer Mark Zuckerberg (40) hat bei der Vereidigung von Donald Trump (78) die Augen nicht nur auf den neuen Präsidenten gerichtet. Mark sitzt bei der Amtseinführung am Montag nämlich neben Jeff Bezos (61) Partnerin Lauren Sánchez (55) – und erspäht einen gewagten Blick auf ihr üppiges Dekolleté! Ein kurzes Video, das auf X kursiert, zeigt den besagten Moment. Der Meta-Gründer wirft einen verstohlenen Blick auf ihren Vorbau und lächelt kurz darauf ganz unschuldig ihren betuchten Freund Jeff an.

Bei der Veranstaltung wählt Lauren tatsächlich ein recht freizügiges Outfit. In einem weißen Blazer sowie einem weißen Spitzen-BH unter der Jacke zieht sie ganz ohne Zweifel alle Blicke auf sich. Doch nicht nur Mark scheint von ihrer Kleiderwahl überrascht, sondern auch zahlreiche Nutzer auf Social Media. Eine Person beschwert sich auf X vehement: "Sie kannte definitiv nicht die Kleiderordnung. Auffallen ist eine Sache, aber zu wenig anziehen ist eine andere." Ein weiterer User meint: "Sie hat überhaupt keinen Respekt vor Normen, wenn es um das Protokoll geht."

Natürlich sind bei diesem besonderen Anlass weitere hochkarätige Gäste vor Ort. So wohnen die ehemaligen Präsidenten Barack Obama (63), Bill Clinton (78) und George W. Bush (78) der historischen Veranstaltung bei. Im Gegensatz zu den anderen früheren Präsidenten erscheint Barack jedoch ohne seine Ehefrau und einstige First Lady Michelle Obama (61). Sie kündigte schon vorab an, nicht zu der umstrittenen Amtseinführung von Donald zu kommen.

Getty Images Priscilla Chan, Mark Zuckerberg, Lauren Sánchez und Jeff Bezos

Getty Images Barack Obama, Bill Clinton und Hillary Clinton, Januar 2025

