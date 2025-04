Mark Zuckerberg wollte Facebook-Freundeslisten löschen

Facebook-Mitgründer Mark Zuckerberg (40) hatte offenbar eine ziemlich ungewöhnliche Idee, um die Plattform wieder attraktiver zu machen: Er wollte alle Freundeslisten der Nutzer löschen und die Verbindungen komplett neu starten lassen. Dies geht laut HELLO! Magazine aus E-Mails aus dem Jahr 2022 hervor, in denen Mark mit führenden Meta-Managerinnen und -Managern über mögliche Maßnahmen zur Wiederbelebung der Plattform diskutierte. In der Nachricht spricht er von einer "verrückten Idee" und beschreibt das Konzept folgendermaßen: "Option 1: Den Fokus stärker auf das Knüpfen von Freundschaften legen. Eine möglicherweise radikale Idee wäre, alle bestehenden Verbindungen zurückzusetzen und die Nutzer komplett neu starten zu lassen." Die Idee wurde jedoch nie umgesetzt und stieß bei seinen Kollegen auf Bedenken – vor allem wegen möglicher Auswirkungen auf die Social-Media-Plattform Instagram, die ebenfalls zu Meta gehört.

Tom Alison, der damalige Chef von Facebook, äußerte sich kritisch zu Marks Vorschlag und schrieb, dass er Zweifel an der Umsetzbarkeit habe: "Ich bin mir nicht sicher, ob Option #1 in deinem Vorschlag machbar wäre, da Freundschaften für Instagram von entscheidender Bedeutung sind." Inzwischen hat das Unternehmen, das seit 2004 besteht und im Zuge einer Umstrukturierung in Meta umbenannt wurde, an kultureller Relevanz eingebüßt – besonders im Vergleich zu Plattformen wie TikTok. Neben diesen internen Diskussionen sorgt aktuell ein laufender Antitrust-Prozess der Federal Trade Commission (FTC) gegen Meta für Schlagzeilen. Dabei steht unter anderem der Vorwurf im Raum, das Unternehmen habe Konkurrenten wie Instagram und WhatsApp gezielt aufgekauft, um den Wettbewerb zu unterdrücken.

Mark hat in der Vergangenheit nicht nur mit seinen Geschäftsentscheidungen, sondern auch privat für Aufsehen gesorgt. Seine Frau Priscilla Chan (40) lernte er während des Studiums bei einer Party kennen – angeblich, als beide in der Warteschlange zur Toilette standen. Zum Jubiläum ihrer Beziehung veröffentlichte Mark 2023 ein akustisches Cover des Songs "Get Low" von Lil Jon & The East Side Boyz, das bei ihrem ersten Treffen gespielt wurde. Über die "lyrische Meisterleistung", wie Mark sie mit einem Augenzwinkern nannte, schmunzelte später sogar T-Pain (39), der mit ihm daran arbeitete. Bis heute ist Mark nicht nur als Unternehmer, sondern auch für solche unkonventionellen Aktionen bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / zuck Mark Zuckerberg im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / zuck Priscilla Chan und Mark Zuckerberg, Januar 2025

Anzeige Anzeige