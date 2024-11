Drei Töchter: Mark Zuckerberg ist mehr als nur Meta-CEO

Ein Haushalt mit vier Frauen – da wird es wohl nie langweilig. Das ist zumindest aus den aktuellsten Social-Media-Beiträgen von Mark Zuckerberg (40) zu entnehmen. Der Facebook-Gründer ist dafür bekannt, gerne intime Einblicke in sein Familienleben online zu teilen. Mit der Geburt ihres jüngsten Sprösslings im März 2023 sind Mark und Priscilla (39) nun bereits stolze Eltern von drei Töchtern: Maxima, August und Aurelia.

Und als echter Mädchen-Papa findet sich Mark schon mal mit Glitzer im Gesicht auf einem Taylor Swift-Konzert wieder. "Das Leben eines Girl Dads," betitelte er einen Post, der seine Familie während der Eras Tour im Levi's Stadium zeigt – ein stolzer Vater, der scheinbar jede Minute mit seinen Kindern genießt, Kindergeburtstage feiert und Bücher vorliest. Auch Milliardäre können den ganz normalen Familien-Wahnsinn leben. Was Marks Kinder allerdings von der breiten Masse unterscheiden dürfte, ist der vermutlich uneingeschränkte Zugang zu technischer Innovation. Denn welches Kind darf schon mit einem 3D-Drucker spielen? "Das erste, was Max gedruckt hat, war eine Blume. Jetzt will Max einen Superheldenanzug drucken", erzählte Mark einst auf Instagram.

Doch die Familie hat auch turbulente Zeiten hinter sich. Ihre älteste Tochter Maxima wurde am 1. Dezember 2015 geboren, nachdem Priscilla zuvor mehrere Fehlgeburten erlitten hatte. Das offenbarte der Familienvater einst im Gespräch mit People en Español. Damals brachte Mark seine tiefen Gefühle auch in einem emotionalen Brief auf Facebook zum Ausdruck: "Deine Mutter und ich finden noch nicht die Worte, um die Hoffnung zu beschreiben, die du uns für die Zukunft gibst." Anlässlich Maximas Geburt gründeten sie die Chan Zuckerberg Initiative, eine Organisation, die sich für die Förderung menschlichen Potenzials und Gleichberechtigung einsetzt. Zwei Jahre später, im August 2017, kam schließlich ihre zweite Tochter August zur Welt.

Die Liebesgeschichte von Mark und Priscilla begann bereits vor über 20 Jahren auf einer College-Party, auf der das Lied "Get Low" von Lil Jon & The East Side Boyz lief. Dieses "lyrische Meisterwerk," wie Mark findet, habe daher für das Paar eine besondere Bedeutung. Folglich überraschte er seine Frau zu ihrem diesjährigen Jahrestag mit einer neuen akustischen Version, die er gemeinsam mit T-Pain (39) produziert hatte. "Wir hören es jedes Jahr zu unserem Jahrestag", erklärte er in einem Instagram-Post. Priscilla sei "verliebter und dankbarer für diese Liebe als je zuvor", kommentierte sie gerührt. "Ich liebe dich, MZ."

Anzeige Anzeige

Facebook / Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg mit Ehefrau und Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / zuck Mark Zuckerberg mit seiner Tochter Aurelia, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / zuck Priscilla Chan und Mark Zuckerberg mit ihren Töchtern August und Max