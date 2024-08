Übertrieben? Mark Zuckerberg präsentiert Statue seiner Frau

Mark Zuckerberg (40) scheint ein Mann großer Gesten zu sein. Für seine Ehefrau Priscilla Chan (39) hat sich der Facebook-Gründer etwas ganz Besonderes überlegt. Auf Instagram zeigt er eine Skulptur, die er von dem Künstler Daniel Arsham hat anfertigen lassen. "Ich bringe die römische Tradition zurück, Skulpturen der eigenen Frau anzufertigen", erklärt er seinen Fans. Dazu postet er ein Foto der Statue, die nun den gemeinsamen Garten ziert. Das Kunstwerk ist ungefähr drei Meter hoch und mit einer türkisen Patina ausgestattet. Das Abbild von Priscilla ist außerdem in einen silbernen Umhang gehüllt, der den Anschein macht, im Wind zu wehen. Die Kinderärztin scheint sich über das Werk zu freuen – stolz posiert sie mit einer passenden Kaffeetasse neben der Statue.

Im Netz sind die Meinungen zu der Skulptur allerdings gespalten. Ein Follower lobt den Unternehmer in den Kommentaren: "Das ist ja etwas ganz Besonderes! Ein sehr schönes Erbstück, das für Jahrzehnte und Jahrhunderte mit der Familie Zuckerberg verbunden sein wird." Viele Fans finden es rührend, dass Mark seine Frau wie eine Göttin zelebriert. Andere halten den Liebesbeweis des Milliardärs dagegen eher für größenwahnsinnig. "Du hast zu viel Geld!", schimpft ein User.

Neben Kunstprojekten investiert der Meta-Chef sein Geld hauptsächlich in Immobilien. Auf Hawaii baut er momentan eine Reihe von Anwesen. Laut Daily Mail will er auf der Insel Kauai mehrere Villen im Wert von 250 Millionen Euro errichten. Dazu gehört auch eine riesige Bunkeranlage, die sich über 465 Quadratmeter erstrecken soll. Im Ernstfall wird sich Mark mit seiner kleinen Familie in mehreren Wohnbereichen inklusive Bibliothek sicher fühlen können.

Instagram / zuck Priscilla Chan und ihre Statue, August 2024

Justin Sullivan / Staff (Getty) Mark Zuckerberg, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Facebook Inc.

