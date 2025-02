Wahl gewonnen: Apache 207 ist erster "Bundesbeatkanzler"

Während in Deutschland am 23. Februar der neue Bundeskanzler gewählt wurde, eröffnete bigFM seine eigene Wahl – und zwar die zum Bundesbeatkanzler. Zunächst wurden nur 15 Artists für diesen Posten nominiert und die Zuhörer des Radiosenders auf den Straßen befragt, welcher Künstler denn gerade besonders angesagt ist. Dabei kam heraus: In den Augen der fleißigen bigFM-Hörer fehlte Apache 207 (27) bei der Wahl. Prompt wurde der Musiker mit in die Abstimmung aufgenommen und konnte sich an den anderen Acts vorbeischlängeln. Das Endergebnis: Mit 22 Prozent der Stimmen lag er sogar vor Rapper Eminem (52) mit nur 16 Prozent. Platz drei des Siegertreppchens holte sich Linkin Park mit 13 Prozent.

Mit der Wahl scheinen die Hörer durch die Bank weg zufrieden zu sein. Unter dem Instagram-Post, in dem der Radiosender den glücklichen Gewinner verkündete, rieseln durchweg positive Kommentare. "Absolut verdient! Kann er auch unser neuer Bundeskanzler sein?", scherzt ein User im Netz, ein anderer fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Wenigstens hier was Positives."

Apache reitet weiterhin auf der Erfolgswelle. Denn erst vor wenigen Wochen wurde der Musiker gemeinsam mit der Künstlerin Ayliva (26) für den gemeinsamen Song "Wunder" ausgezeichnet. Der Hit erhielt von der GEMA den Preis "Erfolgreichstes Werk". Zuvor erreichte der Song bereits Platinstatus. Schon einmal brach Apache mit einem Feature Rekorde: Mit Udo Lindenberg (78) brachte der 27-Jährige den Song "Komet" heraus. Das gemeinsame Lied begeisterte so sehr, dass sich "Komet" über 98 Wochen in Folge in den deutschen Charts hielt – bis dato die Bestmarke.

Warner Music Apache 207 und Ayliva

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg und Apache 207, Musiker

