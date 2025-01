Apache 207 und Luciano sorgen mit neuem Song für Gänsehaut

Die Deutschrap-Künstler Apache 207 (27) und Luciano (30) veröffentlichen die EP "Gesegnet" und sorgen mit ihrem gleichnamigen Song für Gänsehautmomente. Gemeinsam lassen die Rapper ihre Vergangenheit Revue passieren, sprechen über die Liebe und die Hoffnung. "Und egal, wie stark der Gegenwind ist, du kriegst es schon geregelt", betont Apache 207, mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman. In dem extravaganten Musikvideo werden unter anderem Szenen von eleganten Tänzerinnen, driftenden Autos und den beiden vor einem Feuer gezeigt. Diese aufwendige Produktion sorgt bei den Fans für Gänsehaut.

Unter dem Video auf YouTube äußern sich die Fans mehr als positiv. "Ich habe bei Apaches erstem Ton Gänsehaut gehabt", betont ein Nutzer. Viele betiteln den Song als "Meisterwerk" und sind begeistert von der Kombination der Künstler. "Ein gutes Zusammenspiel der unterschiedlichen Einflüsse von beiden", erklärt ein Nutzer. Auch auf Instagram zeigen die Follower ihre Euphorie. Mit Sätzen wie "Es ist perfekt geworden" oder "Danke für dieses Kunstwerk" geben sie den Künstlern Komplimente. Besonders viel Lob erreicht Apache 207 – das könnte nicht zuletzt an seiner riesigen Fangemeinde liegen.

Noch im vergangenen Dezember brach der gebürtige Mannheimer mit dem Song "Komet" erneut einen Rekord: Seit 98 Wochen hält er sich laut Schweizer Illustrierte in den deutschen Charts – obwohl das Lied schon im Januar 2023 erschien. Für seinen gemeinsamen Hit mit Udo Lindenberg (78) erlangte er zuvor laut GfK Entertainment den erfolgreichsten Nummer-eins-Hit aller Zeiten in Deutschland. Es ist also kein Wunder, dass der Rapper aufgrund seines großen Erfolgs eine große Arena-Tour ankündigte. Um alle Fans unter einen Hut zu bekommen, spielt er insgesamt 34 Mal in 13 verschiedenen Städten.

Getty Images Luciano, Preisträger der GQ Awards 2024

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg und Apache 207, Musiker

