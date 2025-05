Apache 207 überrascht Fans mit Ankündigung neuer Single

Apache 207 (27) erfreut seine Fans mit einer tollen Überraschung: Wie der Sänger auf seinem Instagram-Kanal ankündigt, können sich seine Zuhörer in der Nacht von kommendem Donnerstag auf Freitag über ein neues Lied von ihm freuen! Volkan Yaman, wie der Interpret mit bürgerlichem Namen heißt, teilt ein Video von sich, in dem er ein paar Zeilen seiner neuen Single mitrappt. "Donnerstag 23:59 Uhr – 'Morgen'", kommentiert er zudem die Worte, die seine Fans hören wollen.

Und die erste Hörprobe klingt wie immer vielversprechend. "Ich häng' besoffen in jeder Bar der Stadt. Mit Herz und Hoffnung und hör', wie jeder sagt: 'Junge, denk' mal an morgen'. Aber was ist mit heute? Wir schmieden Pläne, doch kommen lebend nicht hier raus. Junge, denk' mal an morgen, nahm uns so viele Träume. Doch im Regen fallen die Tränen gar nicht auf", lauten die Worte des Ludwigshafeners.

Der Rapper beglückte seine Fans in den vergangenen Jahren schon mit zahlreichen Hits, die auch noch nach Jahren in den Charts zu finden sind. Angefangen mit seiner Single "Kein Problem", mit der ihm im Frühjahr 2019 der große Durchbruch gelang, bis hin zu "Roller", welcher sich im Laufe der Jahre als der meistgehörte deutschsprachige Rapsong entpuppte. Mit seinem Song "Komet", den Apache gemeinsam mit Rock-Legende Udo Lindenberg (79) aufnahm, brach er sogar zwei Rekorde. Das Lied hielt sich 18 Mal in Folge auf Platz eins der deutschen Charts – wurde damit der erfolgreichste Nummer-eins-Hit aller Zeiten. Und zudem hielt sich "Komet" auch nach 98 Wochen in den deutschen Charts, womit der zweite Rekord gebrochen war. Kein Wunder, dass sich unter anderem auch Matthias Reim (67) eine Zusammenarbeit mit Apache wünscht.

Instagram / apache Apache 207 im August 2019

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg und Apache 207, Musiker

