Rapper Apache 207 verrät, was Frauen bei ihm falsch machen

Rapper Apache 207 (27), mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman, weiß in Sachen Liebe ganz genau, was er will – und vor allem, was nicht. In der Amazon-Prime-Dokumentation "Apache bleibt gleich" verriet er, welche Worte ihn beim Dating sofort in die Flucht schlagen: "Ich habe mir jetzt aber gedacht, wir kaufen uns einen Hund und machen drei Kinder und ziehen in ein Haus mit einem kleinen Garten." Wer also schon nach wenigen Treffen mit dem Zwei-Meter-Hünen das Familienleben durchplant, hat bei ihm schlechte Karten. Sein klares Statement: "Auf sowas habe ich keinen Bock."

Dass Apache 207 hohe Ansprüche an seine potenzielle Partnerin hat, wird in der Doku deutlich. "Wenn ich jemanden kennenlerne, dann will ich jemanden, der auf eigenen Beinen steht", betonte er. Fans spekulieren indes, dass sein 2021 erschienener Song "2sad2disco" auf eine zehnjährige Beziehung anspielen könnte, die vor seinem Durchbruch endete und ihn nachhaltig prägte. In der Zeile "Ich weiß noch, die letzte Frau kostete Kummer und zehn Jahre Lebenszeit" scheint der Musiker offen über vergangene Herzschmerzen zu sprechen. Eine klare Antwort auf den Status seines Liebeslebens gibt es aktuell jedoch nicht.

Privat gibt sich Apache 207 bodenständig. Der preisgekrönte Musiker ist in einer Hochhaussiedlung aufgewachsen und war zusammen mit seinem Bruder einer der wenigen, die dort Abitur gemacht haben. Sein Management bestehe bis heute aus engen Freunden und Familienmitgliedern, die ihn schon lange begleiten, wie Promipool berichtet. Welcher Typ Frau eines Tages sein Herz erobern könnte, ließ Apache 207 einst in einer Instagram-Story erahnen: Er teilte ein Bild der jungen Claudia Schiffer (54).

Apache 207 und Ayliva

Apache 207, Januar 2023

