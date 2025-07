RAF Camora und Apache 207 bekamen fälschlicherweise Award

Apache 207 (27) und RAF Camora (41) haben mit ihrem gemeinsamen Song "Jupiter" große Erfolge gefeiert. Die Kollaboration der beiden Musiker wurde am 3. Juli veröffentlicht und sofort in den Midweek-Single-Charts an die Spitze katapultiert, wie bigFM berichtet. Dort verdrängten sie sogar Alex Warren (24) und Zartmann von den oberen Rängen. Doch trotz des fulminanten Starts konnten sich die beiden Künstler den Nummer-eins-Platz in Deutschland nicht bis zur endgültigen Auswertung sichern. Stattdessen erhielt erneut Alex den begehrten Award für den ersten Platz. Überraschend war jedoch, dass die Offiziellen Deutschen Charts Apache 207 und RAF Camora irrtümlich bereits einen Nummer-eins-Award zugesandt hatten.

RAF Camora nahm dies mit Humor und teilte den Preis trotzdem in seiner Instagram-Story. Dabei dankte er den Fans, die dafür gesorgt hatten, dass "Jupiter" in Deutschland auf dem zweiten Platz landete. Die Enttäuschung dürfte sich angesichts des Erfolgs in Nachbarländern in Grenzen gehalten haben: In Österreich, RAF Camoras Heimat, erreichte der Track die Spitzenposition der Charts.

Mit ihrem Sound und starken Bildern im dazugehörigen Musikvideo zeigen Apache 207 und RAF Camora erneut, warum sie zu den erfolgreichsten Künstlern der Szene gehören. Beide Künstler sind für ihre markanten Stimmen und ihr Gespür für Hits bekannt. Für RAF Camora war die vergangene Woche jedoch gleich in doppelter Hinsicht erfreulich. Neben dem Chart-Erfolg hatte der Rapper seinen Führerschein zurückbekommen, was er ebenfalls auf Instagram teilte.

Collage: Getty Images, Instagram / apache_207 Collage: RAF Camora und Apache 207

Getty Images Alex Warren, Sänger

Instagram / raf_camora Raf Camora, Rapper