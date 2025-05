Apache 207 bringt im Sommer sein neues Album "21 Gramm" raus

Apache 207 (27) ist zurück! Der Rapper aus Ludwigshafen, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, meldet sich nach neun Monaten musikalischer Pause mit der neuen Single "Morgen" eindrucksvoll zurück. Der Song, der am vergangenen Donnerstagabend veröffentlicht wurde, ist gleichzeitig der Vorbote für sein kommendes Album "21 Gramm". Dieses soll am 29. August 2025 erscheinen und verspricht, noch tiefere Einblicke in die Gefühlswelt des Künstlers zu geben. "Das Jahr 2025 wird ein crazy Jahr", erklärte Apache bereits laut seinem Label FOUR Music.

"21 Gramm" ist nicht nur der Titel des Albums, sondern auch eine Anspielung auf die Legende, dass die menschliche Seele eben diese 21 Gramm wiegt. Apache hat nach eigenen Angaben zwei Jahre intensiv an diesem Projekt gearbeitet und will seinen Sound hörbar weiterentwickeln. "Ich will nicht zu viel vorab erzählen, sondern die Musik für sich sprechen lassen", schilderte der Star. Der Vorverkauf für das Album sowie Merchandise startete bereits am 25. Mai. Die Fans zeigten sich begeistert und kommentierten auf Instagram voller Vorfreude: "Highlight des Jahres!" oder "Ich kann es kaum erwarten!".

Auch abseits der Musik sorgt Apache immer wieder für Gesprächsstoff. In der Dokumentation "Apache bleibt gleich" sprach der "Miami"-Interpret offen darüber, was für ihn in Sachen Liebe gar nicht geht. Sätze wie "Ich habe mir jetzt aber gedacht, wir kaufen uns einen Hund und machen drei Kinder und ziehen in ein Haus mit einem kleinen Garten" seien für ihn ein absolutes No-Go. "Auf sowas habe ich keinen Bock", stellte der Ludwigshafener klar. Gleichzeitig machte der Musiker deutlich, wie wichtig ihm Unabhängigkeit bei einer Partnerin ist. "Wenn ich jemanden kennenlerne, dann will ich jemanden, der auf eigenen Beinen steht", meinte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / apache Apache 207 im August 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige