Liebesgerüchte: Mit ihr soll der Rapper Apache 207 anbandeln

Deutschrap-Star Apache 207 (27), mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman, sorgt aktuell für spannende Schlagzeilen – jedoch nicht wegen seiner Musik. Am Montagabend wurde er in Wien zusammen mit dem international erfolgreichen Model Nadine Mirada gesichtet. Der Künstler chauffierte die Österreicherin in einem extravaganten weißen Rolls-Royce und zusammen verbrachten die beiden den Abend im Edel-Italiener "Fabios". Ein Insider plauderte gegenüber Style Up Your Life! aus: "Sie wirkten sehr vertraut. Nadine lachte viel, er wirkte locker. Es war eine sehr angenehme, entspannte Atmosphäre zwischen den beiden."

Ob das idyllische Treffen der beiden Stars rein freundschaftlicher Natur war oder vielleicht doch romantische Hintergründe hat, bleibt bis jetzt noch unklar. Weder Apache noch Nadine gaben bislang ein offizielles Statement zu den aktuellen Liebesgerüchten ab. Nadine hielt sich auf Nachfrage des österreichischen Portals oe24 bedeckt zu den Spekulationen und erklärte: "Privat sage ich so wenig wie möglich." Ein klares Dementi klingt jedoch anders, und so brodelt die Gerüchteküche weiter.

Bereits vor einigen Wochen hatte Apache mit seinem großen musikalischen Comeback für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach monatelanger Pause veröffentlichte der Künstler seine Single "Morgen" und kündigte damit das neue Album "21 Gramm" an. "Das Jahr 2025 wird ein crazy Jahr", hatte er damals laut seinem Label FOUR Music angekündigt. Besonders gespannt sind die Fans auf das neue Werk, das laut ihm einen noch persönlicheren Einblick in seine Gefühlswelt geben soll. Der Vorverkauf läuft längst auf Hochtouren, in den sozialen Medien äußerten sich viele Fans dazu schon euphorisch.

Anzeige Anzeige

Instagram / apache Apache 207, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Nadine Mirada, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / apache Apache 207, Rapper

Anzeige