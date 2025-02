Angebliche Kindsmutter wettert immer weiter gegen Elon Musk

Der Sorgerechtsstreit zwischen Ashley St. Clair und Elon Musk (53) artet aus. Die Autorin behauptet, das 13. Kind des Unternehmers geboren zu haben. Da dieser sich aber nicht kümmere, reichte sie vor wenigen Wochen Klage ein. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Ein Sprecher von Ashley stellt jetzt klar, dass sie eine gerichtliche Einigung anstrebe, weil Elon jede Zusammenarbeit oder Kommunikation vermeide. "Herr Musk verbringt mehr Zeit damit, auf seiner eigenen Social-Media-Plattform über die Mütter seiner Kinder zu sprechen als mit ihnen. Wir haben versucht, diese Angelegenheit mit Herrn Musk gemeinsam zu regeln. Es braucht einen Vater und eine Mutter, um das zu tun, aber er lehnt jede Konversation ab", erklärt der Sprecher gegenüber People.

Es gehe Ashley auch nicht um Geld, betont der Vertreter weiter. Vielmehr sorge sie sich um das Wohl ihres Kindes: "Es geht darum, die Interessen von Ashley und Elons Kind vor einem Mann zu beschützen, auf den man sich nicht verlassen kann, wenn es darum geht, zu kommunizieren, geschweige denn konsequent in der Rolle des Vaters zu handeln." Derweil ist immer noch nicht ganz klar, ob der Milliardär tatsächlich der Vater des Jungen ist. Ashley betonte, dass es keine andere Möglichkeit gebe, da sie in dem Zeitraum, in dem ihr Sohn gezeugt wurde, ausschließlich mit Elon geschlafen habe. Der 53-Jährige äußerte sich bisher nicht und bestätigte die Vaterschaft auch nicht. Allerdings soll Ashley dem Gericht Textnachrichten vorgelegt haben, in denen Elon ihr schrieb, sich auf sie und das Baby zu freuen.

Die Geburt ihres Sohnes machte Ashley im Februar dieses Jahres öffentlich. Auf X wandte sie sich an die Öffentlichkeit und erklärte: "Vor fünf Monaten habe ich ein Baby auf die Welt gebracht. Elon Musk ist der Vater." Sie habe das all die Monate für sich behalten, um sowohl ihre Privatsphäre als auch die ihres Kindes zu schützen. Allerdings bekomme sie seit Monaten keinen Kontakt mit dem angeblichen Vater ihres Kindes zustande. Elon vermied es bisher, öffentlich auf Ashleys Spitzen zu reagieren. Die Influencerin soll jetzt einen Vaterschaftstest fordern.

Anzeige Anzeige

Twitter / https://x.com/stclairashley Ashley St. Clair, angebliche Mutter von Elon Musks Kind

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige