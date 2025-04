Um Sohn zu verschweigen: Elon Musk bot Frau Schweigegeld an

Die Influencerin Ashley St. Clair behauptet, mit Elon Musk (53) einen kleinen Sohn zu haben, dessen Name Romulus lautet. Der Unternehmer zweifelte bisher die Vaterschaft des Kindes an. Ein Bericht des Wall Street Journal wirbelt die Geschehnisse nun erneut auf. Angeblich soll der Tech-Milliardär der Influencerin eine beachtliche Summe Schweigegeld geboten haben, um den gemeinsamen Nachwuchs geheim zu halten, wie ein Insider berichtet. Demnach habe Elon Ashley wohl rund 13 Millionen Euro und monatlichen Unterhalt in Höhe von rund 88.000 Euro angeboten. Der Tippgeber betont, dass der Tesla-Boss diese Vereinbarung wohl schon mit anderen Müttern seiner Kinder ausgehandelt habe. Außerdem liegt dem Magazin wohl ein Vaterschaftstest vor, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent bezeugen kann, dass Elon der Vater von Romulus ist.

Obwohl die Netz-Bekanntheit zunächst versuchte, die Identität des Kindes zu schützen, teilte sie im Februar 2025 der Öffentlichkeit mit, dass sie gemeinsam mit Elon Nachwuchs bekommen habe. Ashley erklärte, sie habe dies aus Sorge um die Privatsphäre ihres Sohnes lange zurückgehalten, jedoch habe sie sich durch die wachsende Aufmerksamkeit der Medien gezwungen gefühlt, den Schritt zu gehen. Vor einigen Tagen machte Ashley Schlagzeilen, als sie ihr Tesla Model S verkaufte, um angeblich Kürzungen bei den Unterhaltszahlungen von Elon in Höhe von 60 Prozent auszugleichen.

Elon wies die Vorwürfe der finanziellen Benachteiligung entschieden zurück. In einer Reaktion auf X erklärte er, dass er Ashley und das gemeinsame Kind weiterhin unterstütze, obwohl er lange nicht sicher gewesen sei, ob der Junge tatsächlich sein Sohn ist. "Ich weiß nicht, ob das Kind von mir ist oder nicht, aber ich habe nichts dagegen, es herauszufinden", schrieb er auf der Social-Media-Plattform. Mittlerweile hat der Unternehmer sage und schreibe 14 Kinder mit verschiedenen Frauen. Vor allem sein Sohn X AE A-XII schleift Elon regelmäßig in die Öffentlichkeit und sorgt damit für Spannungen zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin und Mutter des Kindes Grimes (37).

Anzeige Anzeige

Twitter / https://x.com/stclairashley Ashley St. Clair

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X im Weißen Haus, Februar 2025