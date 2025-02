Diese ersten Allianzen bilden sich im Normalo-Sommerhaus

Die Paare im "Sommerhaus der Normalos" zeigen schon in Folge eins, dass sie taktisch an die Sache herangehen. Bewohnerin Vanessa möchte am liebsten sofort Allianzen bilden und geht mit ihrem Partner Richard auf Angriff. Viktoria und Sebastian würden ihr optisch schon einmal gut gefallen. Auf der anderen Seite freunden sich Sophie und Hendrik mit Marcel und Lisa an. Anna-Lucia und Marc geraten derweil mit Vanessa und ihrem Freund aneinander, da sie sich bei der Zimmerverteilung für das gleiche Bett interessieren. "Natürlich entsteht da böses Blut", stellt Marc daraufhin fest.

Sophie entgeht die Strategie ihrer Kontrahentin Vanessa nicht. "Die versuchen, eine Allianz zu bilden, und sie sind relativ stark", analysiert die Arzthelferin die Situation. Dagegen hilft nur eine eigene Clique, die den anderen zahlenmäßig überlegen ist. Lisa, Marcel, Sophie und Hendrik überlegen deshalb, die Hausältesten Andrea und Manfred in ihre Pläne einzubeziehen. Lisa hält davon wenig: "Ich finde ihren Mann super, aber Andrea gerade noch nicht so. Es gibt Momente, da nervt sie mich wirklich sehr."

Beim Stimmungsbarometer bewahrheiten sich Sophies Befürchtungen, dass sich die anderen Teilnehmer abgesprochen haben. Vier Pärchen, unter anderem Vanessa und Richard, setzen sie und ihren Freund auf die Abschussliste. Damit kann die Blondine eher schlecht umgehen. "Alter, ist das lächerlich!", beschwert sie sich und wirft ihrer Erzfeindin vor, "fake" zu sein. Vanessa sieht den Affront gelassen und behauptet: "Die sieht mich als Idol! Sie ist neidisch, weil ich besser aussehe."

Anzeige Anzeige

RTL Richard und Vanessa, "Das Sommerhaus der Normalos" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sophie und Hendrik, "Das Sommerhaus der Normalos" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige