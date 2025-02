Er fliegt in dieser Woche bei "Das große Promibacken" raus

Das große Promibacken hat auch in Folge zwei kein Erbarmen mit den Stars in der Backstube. Nach den drei vollendeten Challenges sieht es für einen Teilnehmer leider gar nicht gut aus: Maxi Gstettenbauer (36) erreicht 33 von möglichen 60 Punkten und muss damit die Show verlassen. Der Komiker ist sichtlich geschockt von der Entscheidung, und auch seine acht übrigen Mitstreiter hätten nicht damit gerechnet. "Du wirst uns so fehlen, Maxi", meint Amira Aly (32), während sie den Bayern zum Abschied umarmt.

Die Favoritinnenrolle bleibt Amira vorerst sicher. In Folge eins erhielt die Moderatorin die höchste Punktzahl und damit die rote Schürze. Auch in der aktuellen Episode überzeugt sie die Jury um Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs mit ihren Kreationen und sahnt 54 Punkte ab. Im Netz erntet die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) mit ihrer Art allerdings nicht nur Komplimente. "Amira kann toll backen. Aber ein bisschen mehr Bescheidenheit würde ihr gut stehen", bemängelt ein User auf dem Instagram-Profil der Show.

Währenddessen mausert sich Bruce Darnell (67) zu einem echten Fanliebling. Der Choreograf sorgte auch während der Dreharbeiten für gute Laune. "Es sind unglaublich lustige Momente entstanden. Mit Bruce habe ich zum Beispiel ein kleines Catwalk-Training gemacht!", plauderte Moderatorin Enie van de Meiklokjes (50) im Rahmen eines Pop-up-Events für "Das große Promibacken" gegenüber Promiflash aus. Betty scherzte außerdem: "Ich glaube, Bruce brauchte am meisten Hilfe."

Joyn / Claudius Pflug Maxi Gstettenbauer, Komiker

Joyn / Claudius Pflug Bruce Darnell und Amira Aly bei "Das große Promibacken"

