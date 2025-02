Sie muss "Das große Promibacken" als Erste verlassen

Das große Promibacken verlangt seinen Nachwuchskonditoren einiges ab. In der ersten Folge der neuen Staffel gehen zehn Stars an den Start, um den goldenen Cupcake zu gewinnen. Doch für eine Kandidatin ist nach der Premiere Schluss: Ella Endlich (40) ergattert nach den drei Aufgaben die wenigsten Punkte und muss den Heimweg antreten. Vor allem die technische Prüfung, in der dieses Mal eine Baumkuchentorte kreiert werden sollte, wird ihr zum Verhängnis. Doch die Sängerin nimmt ihre Niederlage mit Fassung. "Jetzt weiß ich endlich mal, wie es sich anfühlt, als Erste aus so einer Fernsehsendung zu gehen: ist ein blödes Gefühl", stellt sie fest.

Neben Ella muss auch Senna Gammour (45) zittern. Die Musikerin sichert sich in der Gesamtwertung allerdings 37 von möglichen 60 Punkten und landet damit drei Punkte vor dem Schlagerstar. Die unangefochtene Siegerin der ersten Folge ist Amira Aly (32). Die Moderatorin, die ihre Leidenschaft fürs Backen häufig in den sozialen Medien zur Schau stellt, bringt es auf unglaubliche 56,5 Punkte.

Bei den Fans der Show kommt die abwechslungsreiche Premiere sehr gut an. "Megagute Unterhaltung, es hat superviel Spaß gemacht zuzuschauen, mehr von Bruce Darnell bitte!", schwärmt ein User unter einem Foto auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. Allerdings wundert sich ein Fan: "Bei Ella frage ich mich echt, warum man in einen Backwettbewerb geht, wenn man nicht mal normale Böden gebacken bekommt."

Joyn / Claudius Pflug Ella Endlich bei "Das große Promibacken"

Joyn / Claudius Pflug Bruce Darnell bei "Das große Promibacken"

