Catwalk-Training mit Enie: Er ist der Promibacken-Spaßvogel

Bei Das große Promibacken versuchen die berühmten Nachwuchskonditoren, die Jury mit ihren Kreationen zu begeistern. In der aktuellen Staffel kommt allerdings auch der Humor nicht zu kurz. Bei einem Pop-up-Event zur neuen Ausgabe hat Promiflash bei Moderatorin Enie van de Meiklokjes (50) nachgefragt, wer ihr am meisten Freude bereitet hat. "Es gab ja mehrere Spaßvögel. Dabei sind unglaublich lustige Momente entstanden", schwärmte die TV-Bekanntheit und fügte hinzu: "Mit Bruce Darnell habe ich zum Beispiel ein kleines Catwalk-Training gemacht!"

Juror Christian Hümbs fiel es im Promiflash-Interview schwer, sich für einen Witzbold zu entscheiden. "Alle zehn sind echte Spaßvögel! Es war superlustig, weil sie sich selbst nicht zu ernst nehmen und auch mal über sich selbst lachen konnten", berichtete der Patissier. Bruce konnte auch bei Bettina Schliephake-Burchardt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit einem Lachen verriet die Konditorin: "Ich glaube, Bruce brauchte am meisten Hilfe."

Bruce hatte in der ersten Folge von "Das große Promibacken" angekündigt, dass er wenig Erfahrung als Bäcker habe. Dennoch konnte sein American Cheesecake die Jury überzeugen. Weniger rund lief es für Ella Endlich (40): Die Sängerin musste die Show als erste Kandidatin verlassen, nachdem sie in den drei Challenges die wenigsten Punkte ergattert hatte. Die "Adrenalin"-Interpretin zeigte sich nach ihrer Niederlage dennoch tapfer und erklärte: "Jetzt weiß ich endlich mal, wie es sich anfühlt, als Erste aus so einer Fernsehsendung zu gehen. Es ist ein blödes Gefühl."

Joyn / Claudius Pflug Bruce Darnell bei "Das große Promibacken"

Getty Images Ella Endlich, Musikerin

