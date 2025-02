Love Key: Zwischen Karina Wagner und Maurice gehts heiß her

In der neunten Folge Make Love, Fake Love geht Karina Wagner (28) auf Tuchfühlung. Die Reality-TV-Bekanntheit, die derzeit als Single-Lady versucht, unter einer Reihe an teilweise vergebenen Männern den Richtigen zu finden, knutscht intensiv mit Kandidat Maurice Spada rum. Das Problem an der ganzen Sache: Der einstige Temptation Island-Verführer hat eine Freundin, die das Geschehen mitverfolgen kann. Dann passiert etwas, das seine eigentliche Partnerin Smilla weiter an den Rand der Verzweiflung treibt. "Ich habe nicht viele Erwartungen, aber ich würde gerne da weitermachen, wo Maurice und ich aufgehört haben", erklärt die Bachelor-Bekanntheit und überreicht Maurice am Ende des Abends den sogenannten Love Key, der dafür sorgt, dass er in ihrer Suite übernachten darf.

Karinas Entscheidung und die Art und Weise, wie der 27-Jährige sich dieser gegenüber verhält, führen dazu, dass Smilla an ihrer Beziehung zweifelt. Dabei hilft es auch nicht, dass Maurice noch bevor er den Schlüssel bekommt, mit der ehemaligen Prominent getrennt-Kandidatin über gemeinsamen Nachwuchs spricht und sogar witzelt, ihr sofort ein Kind machen zu können. "Er geht viel zu weit", zeigt sich seine Partnerin enttäuscht und weint, bevor sie im Einzelinterview betont: "Ich werde auf jeden Fall meine Konsequenzen daraus ziehen. So einen Mann möchte ich nicht." Am nächsten Morgen bekommt sie dann die Szenen der vergangenen Nacht gezeigt, in denen die 28-Jährige und ihr Auserwählter intensiv unter der Decke fummeln und sogar über Verhütungsmittel sprechen. Smilla ist sichtlich schockiert, zeigt sich aber trotzdem froh darüber, dass die beiden keinen Sex hatten. "Ich bin auf jeden Fall erleichtert über die Bilder. [...] Es waren trotzdem keine schönen Bilder, es hat trotzdem wehgetan, aber es war halt viel harmloser, als meine Erwartungen waren", erklärt sie.

Wie es im Inneren von Maurice wirklich aussieht, ist nicht nur für seine Partnerin Smilla unklar, sondern auch für die Zuschauer. Auch wenn er betont, dass bisher noch keine tatsächlichen Gefühle im Spiel sind, schien er in der vergangenen Woche ziemlich aufgewühlt zu sein. "Es geht einfach alles drunter und drüber, und die Gefühle spielen verrückt. Es ist halt echt ein enormer Kampf hier, wenn man da mit den Gefühlen drinsteckt und sich schon mehr oder weniger auf die Frau eingelassen hat", erläuterte der "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer, nachdem er sich nach einer intimen Szene mit Karina in eine ruhige Ecke verzogen und geweint hatte.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Freundinnen Paula, Smilla und Miriam

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Maurice und Karina

