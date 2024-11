König Charles und Camilla trauern um verstorbenen Hund

Königin Camilla (77) und König Charles (76) III. haben den Tod von Camillas geliebter Hündin Beth bekannt gegeben. In einem berührenden Beitrag auf Instagram teilte das royale Paar jetzt die traurige Nachricht mit der Öffentlichkeit. Die Jack-Russell-Terrier-Hündin Beth war ein festes Mitglied der königlichen Familie und stammte aus dem Tierheim "Battersea Dogs and Cats Home". Am Wochenende musste die Hündin aufgrund eines unheilbaren Tumors eingeschläfert werden.

In dem Instagram-Beitrag heißt es: "Ein trauriger Abschied von Beth, der heiß geliebten Begleiterin der Königin, die so viel Freude verbreitete." Die Nachricht ist begleitet von herzerwärmenden Fotos, so zeigen die Aufnahmen die Hündin nicht nur auf Spaziergängen, sondern auch während Camillas offizieller Verpflichtungen. Die königlichen Follower drückten in den Kommentaren ihre Anteilnahme aus. Ein Fan schrieb: "Ihr Verlust tut mir so leid, Eure Majestät." Ein anderer fügte hinzu: "Der Verlust eines Haustieres ist so schwer. Liebe und gute Gedanken an Ihre Majestät und den König."

Die Liebe zu Hunden ist in der königlichen Familie tief verwurzelt. Die verstorbene Königin Elizabeth II. (✝96) war für ihre Affinität zu Corgis bekannt und hatte zeitlebens mehrere dieser Hunde als treue Begleiter gehalten. Auch Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) teilen diese Leidenschaft, sie haben einen Cocker Spaniel namens Orla. Der Verlust von Beth erinnert an die Trauer um Familienhund Lupo, der 2020 verstarb.

Anzeige Anzeige

Instagram / theroyalfamily Königin Camilla mit Hündin Beth

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate, William und George mit Familienhund Lupo