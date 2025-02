P. Diddy und Jay-Z verklagen Anwalt ihrer mutmaßlichen Opfer

Die US-Rapper Jay-Z (55) und P. Diddy (55) haben rechtliche Schritte gegen den Anwalt Tony Buzbee eingeleitet, der eine Verleumdungsklage gegen sie angestrengt hatte, wie Deadline berichtet. Nachdem Jay-Z gemeinsam mit Sean "Diddy" Combs beschuldigt worden war, im Jahr 2000 ein minderjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben, sieht sich der Musiker nun zu Unrecht diffamiert. Die ursprüngliche Anklage, die Buzbee für seine Mandantin erhoben hatte, wurde im Februar fallengelassen, doch Jay-Z wirft dem Anwalt vor, die Vorwürfe absichtlich und ohne ausreichende Beweise öffentlich gemacht zu haben. Zudem habe Buzbee auf Social-Media-Seiten verschiedene Beiträge gelikt, in denen Jay-Z beschuldigt wurde, was die Verleumdungsanzeige noch stützt. Ein Gericht in Los Angeles erlaubte jetzt, dass die Klage weiterverfolgt wird.

Laut Gerichtsdokumenten habe Buzbee vorsätzlich gehandelt und es an der gebotenen Sorgfalt bei der Überprüfung der Vorwürfe mangeln lassen. Besonders pikant: Buzbee steht auch wegen des unautorisierten Praktizierens von Recht in mehreren New Yorker Fällen von Sean Combs in der Kritik. Die Darstellung, dass Jay-Z in der ursprünglichen Klage als einer der Täter genannt wurde, habe laut Jay-Z nicht nur seinen Ruf, sondern auch sein Geschäft massiv beeinträchtigt. Der Rapper gab an, dass die Anschuldigungen ihm Einnahmeverluste in Höhe von bis zu 20 Millionen US-Dollar jährlich verursacht hätten. Die nächste Anhörung vor Gericht ist für März angesetzt, und es scheint, dass Jay-Z fest entschlossen ist, die Angelegenheit weiterzuverfolgen.

Privat ist Jay-Z, dessen bürgerlicher Name Shawn Carter lautet, bekannt für seine Ehe mit Superstar Beyoncé (43). Das Paar, das als eines der einflussreichsten Paare der Unterhaltungsbranche gilt, hat drei gemeinsame Kinder und setzt sich regelmäßig für soziale Projekte ein. Jay-Z, der nicht nur als Musiker, sondern auch als Geschäftsmann Erfolge feiert, ist für seine verschlossene Art bekannt – umso überraschender ist es, wie öffentlich er sich in der aktuellen rechtlichen Auseinandersetzung zeigt. Im Gegensatz dazu steht Sean Combs, der seit Monaten wegen schwerer Vorwürfe inhaftiert ist und auf ein Gerichtsverfahren wartet. Jay-Z nimmt trotz der schweren Anschuldigungen, die gegen ihn und Combs laut wurden, weiterhin öffentliche Termine wahr, etwa bei den Grammys oder dem Super Bowl.

Getty Images Jay-Z, US-Rapper

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024