Jay-Z besuchte mit Töchtern Blue Ivy und Rumi den Super Bowl

Jay-Z (55) sorgte am vergangenen Sonntag gemeinsam mit seinen Töchtern Blue Ivy Carter (13) und Rumi Carter (7) für Aufsehen. Wie Hello! berichtete, besuchte das Trio den Super Bowl im Caesars Superdome in New Orleans. Während die kleine Familie ein Statement in Sachen sportlicher Eleganz setzte, blieb der jüngste Sohn Sir (7) dem Event fern. Der Rapper kleidete sich anlässlich des Events von Kopf bis Fuß in einem schwarzen Look.

Blue Ivy entschied sich für einen übergroßen Balenciaga-Lederblazer, kombiniert mit weit geschnittenen Jeans, goldenen Ketten und weißen Sneakern. Ihre Schwester Rumi, die ihrer Mutter Beyoncé (43) immer ähnlicher sieht, trug eine lässige Kombination aus einem schwarzen Blouson, einem weißen Shirt und Jeans mit einer passenden weißen Umhängetasche. Die Familie ist bereits bekannt für regelmäßige Super-Bowl-Besuche. Schon im letzten Jahr hatten Jay-Z, Blue Ivy und Rumi zusammen das große Sportevent besucht und Blue sorgte damals mit ihrem humorvollen Auftreten für Schlagzeilen.

Privat und beruflich bleibt das Leben der Familie Carter-Knowles spannend. Erst vor einer Woche hatte Beyoncé bei den Grammys groß abgeräumt und sich mit ihrem Album "Cowboy Carter" erstmals die begehrte Trophäe für das Album des Jahres gesichert. Blue Ivy stand dabei stolz an der Seite ihrer Mutter auf der Bühne, während Rumi auf eben diesem Album als Gastsängerin auf dem Song "Protector" zu hören ist. Beyoncé scherzte später im Interview mit Entertainment Tonight über die Wandlung ihrer ältesten Tochter: "Sie ist größer als ich, und ich mag das gar nicht!" Trotz der Showbühne legt die Familie ansonsten großen Wert auf Rückzugsorte – umso schöner, dass sie bei ihren öffentlichen Auftritten ein so harmonisches Bild abgeben.

Getty Images Blue Ivy Carter, Jay-Z und Rumi Carter im Februar 2024

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter bei den Grammys 2025

